Tras su debut internacional, el deportista de la Escuela Superior de K\u00e1rate de Nar\u00f3n \u2013ESKN\u2013 Marcos Veiga sigue con su gran mes de septiembre. As\u00ed, casi sin descanso tras estrenar la camiseta de la selecci\u00f3n espa\u00f1ola en el Campeonato del Mediterr\u00e1neo, disputado en Guadalajara, el deportista local cambi\u00f3 esta indumentaria por la del combinado gallego. Con al \u201cirmandi\u00f1a\u201d, Veiga compiti\u00f3 en el XXIII Trofeo Diputaci\u00f3n de C\u00e1ceres, a dirimirse por equipos y con el local como el mejor del a\u00f1o 2009. Una buena actuaci\u00f3n del naron\u00e9s y del resto de sus compa\u00f1eros llev\u00f3 al combinado gallego a la segunda posici\u00f3n de esta cita, s\u00f3lo superada por la selecci\u00f3n de Castilla La Mancha y con Extremadura completando este caj\u00f3n. La cita reuni\u00f3 en la localidad de Villanueva de la Vera, a m\u00e1s de un centenar de deportistas, de entre 14 y 20 a\u00f1os, para conformar las seis selecciones participantes. As\u00ed, adem\u00e1s de las ocupantes del caj\u00f3n, estuvieron en liza las formaciones de las comunidades de Cantabria, Madrid y Navarra.