David Amor: “El próximo año lo gano”

El "b-boy" posa con su medalla de plata |Emilio Cortizas

Llegaba como campeón del ranking nacional y lo hacía ya compitiendo con los “mayores”, una categoría que en absoluto le quedó grande al nedense David Amor. Tanto él como Lucas López han abierto la puerta a una nueva generación de “b-boys” ocupando las dos primeras posiciones en un Campeonato de España en el que el Amor jugaba en casa. Concretamente, a una hora de su hogar, en un Campus Sur de Santiago de Compostela, en donde tuvo lugar esta cita y el local se colgó la plata.

Un metal que bien pudo haber sido de oro, a tenor de la igualdad entre ambos “b-boys”. “Vi el cuadrante y dije, con este yo me coloco en la final. Lo vi muy claro e incluso me vi ganando el evento”, comenta el de Neda pocas horas después de subirse por primera vez a un podio absoluto.

“El próximo año lo gano”, sentenciaba el local que, si bien no logró el pase directo al próximo Campeonato Mundial, a disputarse en Tokio en diciembre, su segunda posición le abre la puerta a acudir a la competición japonesa. Eso sí, tendría que ser con el beneplácito de la Federación Española de baile deportivo, toda vez que esta prueba es un Open cerrado y no abierto. Una tarea para la que tanto él como su familia ya están trabajando. Y es que este pasaporte para el Mundial se le escapó a Amor con el postrero cambio de bases del ente federativo, pasando de ser el primero del ranking el representante español al campeón de esta cita compostelana.

El relevo de Simón

“El salto de categoría ha sido grande pero se afronta bien. Se nota que te enfrentas a gente con la que tienes que tener rondas muy constantes, ninguna más débil que otra”, relata Amor, a la espera de saber de si puede acudir a Tokio –y buscando también un patrocinador para ese viaje, al no estar subvencionado por la Federación–. “Hay que pelear esa plaza”, subraya el de Neda.

Simón Ramos subió por primera vez a un podio nacional |Cedida

Y mientras Amor y su familia se centran en esta tarea, el fruto de su trabajo en el club floreció también en este Nacional de Santiago, con el bronce de su pupilo eumés Simón Ramos Cuíña, “b-boy Kit Love”, de 14 años. “Era el primer año que competía y estoy más contento por él que por mí”, relataba el deportista local, viendo cómo el trabajo de este último año y medio colocaba a su alumno en el cajón estatal, demostrando el buen nivel del break en la comarca.