El desamparo del arquero Adrián Orjales

El deportista acudía al que hubiese sido su segunda cita mundial, tras la dirimida en República ChecaEmilio Cortizas

Era la fecha que tenía marcada en rojo en el calendario. Esa competición a la que todo deportista quiere ir. Un Campeonato del Mundo que, si bien no es el primero al que acudiría, sí que hubiese sido uno de los más complicados, por todo lo que ha rodeado su preparación esta temporada.

Sin embargo, y tras dar ese paso adelante y decidirse a presentarse a las pruebas de selección, ganarse su plaza y preparar la maleta, el arquero valdoviñés Adrián Orjales no podrá defender su plaza en la competición internacional que esta semana se disputa en Corea del Sur.

La cita asiática sería la segunda de estas características para el internacional local tras la dirimida en República Checa en 2023, si bien, y por circunstancias que afectan en mayor medida a este tipo de especialidades minoritarias, Adrián se quedará en tierra.El día antes de poner rumbo a Madrid, en donde haría noche para al día siguiente embarcar en un avión rumbo a Seúl, y posteriormente a la localidad de Gwangju en donde se celebra esta cita, sus planes y los de su técnico Anxo Grandal se truncaron de una manera imprevista y muy dolorosa.

El hecho de tratarse la práctica de este deporte y su enseñanza de algo amateur, hace que sus deportistas y técnicos tengan que poner primero su trabajo diario habitual a su amor por el deporte. Y este fue el caso del preparador de Adrián. Una llamada de trabajo pocas horas antes de salir, y a la que no podía decir que no, derrumbó los cimientos de la participación en el Mundial.

“Es increíble”, señalaba abatido Orjales poco después de conocer esta devastadora noticia. El arquero no podía ir solo a la competición y los intentos de la Federación por asegurar su presencia en la cita coreana resultaron infructuosos, como así señalaba su Secretario General, Rifaat Chabouk. “Llevamos una racha con los viajes... y ayer ya fue el culmen”, contaba el dirigente de la Real Federación Española de tiro con arco.

Comenzó así la búsqueda de un nuevo técnico para que acompañase a Orjales en su largo viaje a Corea y si bien esta pesquisa tuvo premio, cruzar la meta fue imposible. “Fue imposible reubicarle, por el cambio nominal del billete y en el vuelo en el que iban no había plazas”, relata Chabouk. “La agencia no permitía cambio de nombre. Teníamos que anular el billete de Anxo y comprar otro nuevo, pero no había”.

Las combinaciones eran imposibles para que el valdoviñés llegase a tiempo a este Campeonato del Mundo. Otra puerta a abrir fue el intento de que Adrián se desplazase con sus compañeras de selección Isabel Fernández, que emprendía el viaje un día antes que el de Valdoviño, acompañado por la entrenadora Almudena Gallardo. Un dardo lanzado que tampoco pudo dar en la diana. “No hubo forma de reubicarlo para que llegase a tiempo. Lo luchamos hasta el final”, sentencia Rifaat Chabouk. La pérdida de una gran baza de España para las medallas se une a la impotencia del deportista local.

La chispa

Un palo gigante para Orjales en una campaña que, como señalaba el propio arquero, ya no estaba siendo nada sencilla para él, tomando la decisión de acudir a este Mundial tras muchas reflexiones y, principal mente, animado por su pareja. “Al principio de la temporada dudé mucho si realmente quería ir o no y ella me animó, me dijo que fuera que aprovechara, que era una cosa única”, relataba el tirador.

Una cita que si bien se desarrolla a estas alturas de año todavía pertenece a la campaña 2024-25 por lo que “se nos hizo un poco largo el año. Y no fue un año que me haya sido fácil entrenar... Me estoy independizando, vivo con mi pareja. Hay cambios. Es más difícil encontrar esos momentos para entrenar y además lo estábamos haciendo en un campo –Atios– deficiente. Ahora ya cambiamos al pabellón. No sé, es como que me ha costado bastante sacar rendimiento. Me he encontrado bastante incómodo”, contaba Orjales antes de conocer que finalmente no estaría en esta competición.

Una cita que era, precisamente, la luz a la que se dirigía el de Valdoviño al final de este túnel. “Ahora parece que... unos días antes del campeonato parece que la cosa va mejor. Es como si hubiera una chispa ahí que estuviera creciendo”, contaba Adrián, añadiendo que “creo que podemos pelear por algo importante”.

No lo podrá hacer en esta ocasión, en una temporada en la que la falta de ayudas ha llevado al arquero a reflexionar y sentenciar que “creo que he tenido muy pocos años en los que me haya sentido peor. Te vas desanimando. No es por los resultados. Es una sensación de no tener mucha motivación para entrenar, para competir”, cuenta el de Valdoviño.

Sin ayudas ni apoyos “todo ha sido por mi cuenta, tener que moverlo siempre yo todo. Creo que puedo ganar un Mundial y que va a dar igual, no hay nada que hacer, a nadie le interesa”.Y es que, con esta prueba como ese, esperaba, gran broche a este aciago año. Orjales no sólo solicita esos apoyos para poder entrenar en condiciones y sentirse arropado, sino también para contar con más tiempo para desarrollar otros proyectos.

“Me gustaría hacer mejores visores. Pero por un lado siento que no entreno lo suficiente y no tengo los medios tampoco para hacerlo y por otro lado siento que también tengo que estar con mi pareja, tener más tiempo para mí, para el trabajo... Es un punto muy complicado de mantener y eso no es tan visible para los demás”, contaba Adrián, en la eterna lucha de seguir haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona y que esa pasión se vea reflejada en apoyos, tanto de lugares de entrenamiento como a nivel económico.

Un respaldo con el que ,a buen seguro para la próxima ocasión que Orjales tenga la oportunidad de acudir a un Mundial o a otra cita internacional, no lo dudará y que pensamientos como el de “estoy plenamente seguro de que da igual lo que haga en el Mundial que a nivel de ayudas o a nivel de nada, realmente no creo que consigamos nada”, ya no tengan cabida.

Un duro golpe del que a buen seguro se repondrá el tirador valdoviñés que, si bien en esta ocasión no podrá optar a unir su nombre al de Andrés Temiño como campeón mundial, sin duda podrá hacerlo en un próximo Mundial en el que, además, podría jugarse su plaza para Los Ángeles 2028 si su categoría VI 2/3 –arqueros con discapacidad visual severa– entra en el programa olímpico.