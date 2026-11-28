Los locales se recompusieron tras el tropiezo ante el líder Guaguas Jorge Meis

A los de abajo y a los arriba. El Intasa San Sadurniño completó su semana más canaria con un sufrido y trabajado triunfo (2-3), demostrando que es capaz de sumar tanto a sus inmediatos perseguidores como a sus más cercanos predecesores. Los de Berenguel se impusieron en su segundo viaje a las islas, en este caso a Tenerife, para medirse al Cisneros.

Tras anotarse la primera manga 20-25, los azulones salvaron una primera bola de set en el segundo, que finalmente se quedó en casa (28-26). En la misma tónica de igualdad, y de evitar errores que regalasen puntos, trascurrió la tercera manga con el Intasa haciendo el 1-2 (23-25) y jugando para llevarse el triunfo.

Pero fue, precisamente en este decisivo set, cuando peor le salieron las cosas a los del alemeriense, a pesar de los destellos de Aba o de los saques del finlandés Turri. El Cisneros, menos fallón, empató la contienda (25-18). No supone un problema para los de San Sadurniño nunca el quinto set y más contando con un Manu Gomes que salvó dos bolas de set y envolvió el triunfo (16-18) para un Intasa que, por qué no, sigue soñando con la Copa del Rey en la octava posición.