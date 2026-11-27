Los jugadores del Intasa celebran un punto Jorge Meis

Después de dos partidos en menos de cuatro días ante el Club Voleibol Suac Canarias y el Club Voleibol Guaguas, el Intasa San Sadurniño busca poner fin a su semana más canaria de la temporada visitando al Cisneros La Laguna (19.00 horas, en el pabellón Juan Ríos Tejera).

Por cuestiones de calendario, el grupo dirigido por Manolo Berenguel se topó en una situación nada favorable, puesto que en medio de los dos viajes a las islas tuvo que hacer parada en casa para medirse al líder de la categoría, que no mostró clemencia con sus pupilos, puesto que quería seguir contando sus partidos por victorias de 3-0.

En el Municipal de San Sadurniño no hizo ninguna excepción y borró del mapa al cuadro azul, que venía de superar, por ese mismo marcador, al Suac Canarias. Hasta el momento, el saldo en estos encuentros canarios es de una victoria y una derrota, algo que cambiará esta tarde. Los de Berenguel esperan que sea con un triunfo para seguir con las buenas sensaciones mostradas en las últimas semanas.

No en vano, en los últimos cuatro duelos sumó siete puntos que le permitieron abandonar el farolillo rojo de la clasificación y poder mirar un poco más arriba en la tabla. Y es que a pesar de que ocupa la décima posición, está a dos unidades de séptima y a cuatro de la cuarta, que ocupa el Club Voleibol Melilla empatado con el Cisneros y el Conqueridor Valencia. Por ello, este partido es de crucial importancia para un Intasa que puede hacer daño a cualquier equipo y que puede soñar con algo más que la permanencia.