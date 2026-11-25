Los de Berenguel se mostraron con menos ideas que su rival insular Jorge Meis

Quizá la hora, quizá el día, quizá el rival... pero no fue, sin duda, el encuentro más competitivo de los de Manolo Berenguel. Enfrente, otro gigante, uno de esos a lo que los que el Intasa ya se había medido, y desplegado un mejor juego, en el inicio liguero.

Llegaba el líder Guaguas al Municipal en la primera jornada intersemanal de Superliga y quizá el amarillo canario deslumbró en esta ocasión a los de San Sadurniño. “Es un equipo dos en uno”, advertía Berenguel, que lo pudo sufrir en sus propias carnes en casa. El Guaguas se fue clavando cual espina lentamente ante un Intasa que aguantó muy bien las embestidas visitantes en un inicio chicloso en el que, si bien por delante, los insulares no conseguían dejar atrás a los locales.

Sí que lo hicieron a partir del 16-20, con tres acertados saques de Moslehabadi que cortaron cualquier tipo de remontada local. Ni un salvador Melgarejo impidió que los canarios comenzasen mandando (17-25), si bien quedaba mucho partido. O no tanto. Y es que la sorpresa no se dio en esta ocasión en el Municipal, a pesar de la valentía mostrada por el Intasa para sacar adelante un duelo en el que le hacía falta el 200 por cien. En este coraje llegaban también los errores, más abundantes que los aciertos.

El argentino, con sus apariciones y saques directos, parecía encabezar una remontada que no llegó, al igual que un grandísimo Manolo Aba. El Guaguas buscaba en su ataque a Tiago y Berenguel optó por el canterano Dopico como líbero por momentos, pero ahí tampoco estaba la solución, con los visitantes, que jugaban a lo suyo, firmando el 16-25 para anotarse también el segundo.

Y para lo del Intasa en esta ocasión faltó tiempo. Con el 3-7 Berenguel ya solicitó tiempo muerto al seguir sin gustarle lo que veía. Movió ficha de nuevo con Lucas o Zabala pero no era el día. A pesar de eso, el Intasa tuvo sus mejores momentos en el final de su set más paupérrimo, que acabó 12-25 para el 0-3.