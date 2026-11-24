Berenguel, técnico del conjunto local Jorge Meis

La semana con más mojo para el Intasa San Sadurniño continúa el miércoles, en el que será el primer duelo intersemanal para los de Manolo Berenguel. No será un miércoles al uso en el Municipal –20.00 horas–, que se prepara para recibir a un invicto líder Guaguas de Las Palmas y que calienta motores también para comenzar su calendario en la Champions a principios de diciembre.

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Le pilla a los azules este partido entre el pasado desplazamiento, precisamente, a Gran Canaria, y en unos días a Tenerife para medirse al Cisneros. “La competición está escrita así, hay que jugarla y respetarla”, apunta el técnico sobre este duelo en miércoles, “es cierto que hemos tenido un poco de mala suerte por que nos han tocado dos viajes a Canarias, los más largos y complicados. Y eso al final el equipo se puede resentir en planificación y entrenamientos, pero eso nos pasa a todos”.

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El Intasa hace una breve parada en casa para plantar cara a un “superequipo” como el Guaguas y lo hace después de dos triunfos y tres duelos puntuando –“en Benidorm pudimos rascar algo más”, señala Berenguel–, tras un inicio complicado. “Anímicamente nos viene muy bien. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, y con creces”, añade el preparador haciendo un llamamiento también a “tener los pies en el suelo”.

Para el almeriense los puntos sumados, y los que pueda lograr ante los canarios, más que para salir del pozo son para mirar hacia arriba, hacia una posible clasificación copera. “Tenemos siete puntos y el quinto está a dos”, sentencia, “siempre quiero transmitir esa mentalidad de estar arriba, no sumar para salvarnos, sumar para subir”.