El Intasa estuvo muy bien con los bloqueos Jorge Meis

El Intasa San Sadurniño se cobró su venganza contra el Suac Canarias, tras un encuentro en el que estuvo mejor en todas las facetas del juego (0-3).

Esta reedición de la final por el título de la Superliga Masculina 2 comenzó con ambos equipos muy imprecisos con sus saques y recepciones. No tenían cogida la medida a esas acciones tan vitales. Así, los puntos se repartían alternativamente. Eso fue así hasta que le tocó el turno a Melgarejo, que rompió esa inercia y permitió al cuadro sadurniñense coger su primera renta del partido.

Poco a poco, esta fue creciendo hasta llegar a los cuatro puntos (5-9), por lo que Suárez lo tuvo que parar. Rearmó a los suyos y estos respondieron limando esa pequeña diferencia hasta el punto de empatar el set (20-20), pero los de Manolo Berenguel apretaron para adjudicarse la manga (23-25). Ese primer triunfo parcial le dio energías renovadas al Intasa, que reanudó el encuentro de la misma manera que lo había dejado: aprovechando los fallos rivales y siendo muy agresivos en la red.

De esta manera, fue consiguiendo rentas amplias que el conjunto canario no era capaz de enjugar. Eso, como le pasó anteriormente, le costó este segundo set, que fue a parar para un crecido “Sansa” (14-25). En la tercera manga, el Suac Canarias recobró su mejor cara, poniendo en serios apuros a un Intasa, que no dejó de creer y remó hasta el final para adjudicarse su segunda victoria consecutiva (21-25).