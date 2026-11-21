Alejandro Vigil realiza un remate Jorge Meis

Unos meses después, el Intasa San Sadurniño regresa a un lugar que le trae muy buenos recuerdos. El conjunto azulón vuelve a Canarias, concretamente al pabellón Carlos García San Román, lugar donde celebró su retorno a la Superliga. Si bien es cierto que no pudo culminar ese ascenso con el título, el objetivo principal lo había cumplido. Por eso, ahora espera vencer a su verdugo de la final, el Club Voleibol Suac Canarias y cobrar así su venganza (19.00 horas).

De hecho, el técnico Manolo Berenguel usó esa anécdota para motivar a sus pupilos, puesto que muchos estaban en ese equipo, aunque matizó “ahora son proyectos diferentes. Somos dos recién ascendidos con la intención de mantener la categoría y sólo pensamos en eso”.

Por ello, el preparador del Intasa espera “un partido aguerrido, contra un rival muy complicado y que es muy bueno técnicamente. Ya ha demostrado que puede plantarle cara a cualquier rival como hizo contra el Unicaja o el Soria, al que le arrancó uno de los dos puntos que lleva”, indicó, al tiempo que añadió que “eso hace que tengamos que ir muy concentrados. Vamos a ir con todo para intentar sacar los tres puntos y seguir la buena línea ante el Leganés. Tendremos que aportar mucho en defensa y estar bien en el saque, porque eso nos facilitará todo el trabajo”, zanjó.