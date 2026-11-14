Un necesitado Intasa San Sadurniño regresa a casa para medirse al Leganés

El Intasa quiere sumar su primer triunfo en casa Jorge Meis

A pesar de que el partido contra el Servigroup Playas de Benidorm acabó en derrota, el Intasa San Sadurniño dio un paso adelante en su rendimiento y peleó hasta el final por un triunfo que estuvo muy cerca. Allí, en tierras alicantinas, los de Manolo Berenguel descubrieron lo que tienen que hacer para sumar su primer triunfo en Superliga, una victoria que esperan que llegue frente a un UC3m Voleibol Leganés que tampoco está en un gran estado (19.30 horas, Municipal de San Sadurniño).

Ambos conjuntos llegan a este partido como los dos últimos clasificados, aunque el cuadro madrileño tiene un duelo aplazado frente al Club Voleibol Melilla Ciudad del Deporte, lo que hace que la situación del equipo de San Sadurniño sea un poco más complicada. Además, como indicó su entrenador, “Leganés es un equipo que su realidad no se corresponde con la clasificación, porque ha jugado contra clubes muy buenos como Teruel y Valencia, e incluso sacó algo positivo contra Cisneros”, dijo. Por suerte, como mencionó, “nosotros también sacamos algo positivo de Benidorm y eso nos tiene que dar energía. Ahora tenemos que hacernos fuertes en casa, que hasta el momento hemos competido bien, y conseguir esa regularidad”.

En este sentido, Berenguel señaló que “bajo mi punto donde mejor estamos es en la línea de recepción y en el bloqueo, pero nos falta un poco de contundencia con el tema del ataque y sobre todo en la defensa y el saque. Estamos trabajando duro para solucionarlo, pero hay que tener paciencia y, por supuesto, confianza en todos, porque estoy seguro de que vamos a conseguir sacar algo positivo de este encuentro”, finalizó un preparador que espera sumar esa primera victoria que rompa esta mala dinámica en la que están inmersos. Para ello, reclama el apoyo de un Municipal que va a apretar como nunca para no dejar a los suyos solos en este amargo, por el momento, regreso a Superliga.