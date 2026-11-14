El Intasa logra por la vía rápida su primera victoria (3-0)

El bloqueo de la escuadra de Ferrolterra resultó clave para ganar Jorge Meis

A la quinta fue la vencida y el Intasa San Sadurniño estrenó la cuenta de victorias en su retorno a la Superliga masculina. El cuadro de Ferroterra derrotó por la vía rápida el Leganés, el único equipo que tenía por debajo en la clasificación y eso le permite salir de la zona de descenso en la que estaba y, sobre todo, ganar confianza.

Ninguno de los dos equipos fue capaz de despegarse durante un primer set en el que la igualdad se mantuvo hasta que el saque del visitante Vanco permitió al Leganés ponerse por delante. A partir de ahí, el cuadro madrileño pareció gestionar su renta... hasta que llegó el turno de servicio de Roi Losada, que lideró un parcial de 5-0 que llevó al Intasa a imponerse en este parcial.

La inercia positiva con la que había acabado el primer set la mantuvo el cuadro de San Sadurniño en el tramo inicial, apoyado sobre todo en su bloqueo. Y a pesar de que la escuadra madrileña trató de reponerse y no ceder demasiada desventaja, en realidad no fue capaz de evitar que el Intasa se mantuviese por delante, aumentase su nivel y cerrase el segundo parcial para asegurase al menos un punto.

En vista de su desventaja, el Leganés intentó apretar en el tramo inicial del tercer parcial y eso le llevó a cobrar una efímera ventaja. Porque en cuanto el Intasa recuperó el nivel de juego –ataque, remate y bloqueo– que lo había llevado a ganar los dos primeros parciales tomó de nuevo el mando en el marcador para encaminarse a su primera victoria.