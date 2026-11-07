Luces y sombras en el primer punto del Intasa San Sadurniño en Superliga

El grupo local estrena su casillero en su viaje a Alicante Jorge Meis

Primer y agridulce punto para un Intasa San Sadurniño que peleó hasta los últimos puntos en la cancha de uno de sus, ahora, rivales directos en la zona baja de la tabla, el Benidorm. Un duelo que se decidió en un quinto set en el que, tras un comienzo igualado, y un discutido punto a favor de los locales que colocaba el 9-7, los anfitriones comenzaron su escalada final hacia la victoria.

El tiempo muerto de Manolo Berenguel con el 10-7 no dio el resultado esperado, con los suyos alternando despistes -por ejemplo, al dejar pasar un saque que iba dentro- con una gran defensa que forzaba el error del Benidorm. Una serie de fallos de saque condenaron a los de San Sadurniño ante un rival que, con sus cinco bolas de partido, todavía le sobraron con el 15-10 final.

Fue una derrota ajustada y que, en el lado positivo, reporta su primer punto a los jugadores del Intasa que, sin duda, pelearon por más, mucho más. Tras un primer set en el que a los visitantes les costó un tanto entrar en calor, de lo que se aprovecharon los jugadores del Benidorm para anotarse la manga por 25-19, los de Berenguel aprendieron la lección en la segunda, sumando rentas de hasta cinco puntos y que llegó a los seis del final (19-25).

Todo ello con un gran Gomes en ataque y un destacado Vigil en bloqueo y que culminó Flavio dejando al Intasa con seis bolas de set que aprovecharon. Con el 1-1 en el electrónico de un Benidorm en fiestas el toma y daca volvió en el tercer set, en el que se pudo ver uno de los puntos más largos del partido y que, con el consiguiente enfado de Berenguel, cayó del lado local para el 10-10. Soto se convirtió en el revulsivo en las filas anfitrionas en un duelo que iba ahora a trompicones y que, a pesar de los tiempos muertos del Intasa, caía del lado alicantino hasta el 25-18.

Jugaba el Benidorm para llevarse el partido, pero los azulones tiraron todavía más aquí de su capacidad de sufrimiento y lucha en un duelo tenso por momentos –Berenguel vio una tarjeta roja– cuando su rival recortaba distancia y se ponía a sólo dos puntos (8-10). Si bien, un gran Gomes sacaba a los suyos del atolladero, poniendo el lazo un bloque de Vigil para la mayor renta visitante (10-15).

Fue Obi el que mantuvo a los de Alicante dentro, apoyado en la recta final por Valentino, pero el Intasa supo mantener la distancia para igualar de nuevo la contienda (2-2) y forzar ese quinto set que, finalmente, le salió cruz a los de San Sadurniño. Un desenlace que no era el esperado pero que supone el primer punto en la que se espera el inicio de la escalada azul.