Primer partido clave para el Intasa San Sadurniño en Benidorm

Vigil trata de superar el blqoue de Mimoun Jorge Meis

Después de competir contra algunos de los mejores equipos de la Superliga, el Intasa San Sadurniño afronta el siguiente partido, en el que se mide al Servigroup Playas de Benidorm, prácticamente como una final, pues apenas dos puntos separan a los de Manolo Berenguel del conjunto alicantino (17.00 horas, en el Palau L’Illa de Benidorm).

No será un encuentro fácil para el cuadro local, ya que su rival también llega con la necesidad de sumar esos puntos para eludir los puestos de descenso, que ahora mismo ocupan el UC3M Voleibol Leganés y el propio Intasa. Por ello, el equipo sadurniñés no se podrá guardar nada y tendrá que darlo todo, como hizo la semana pasada frente al Club Voleibol Melilla Ciudad del Deporte –tercer clasificado–, en el que le complicó mucho la vida.

Y es que en ese encuentro, los de Manolo Berenguel lucharon cada balón como si fuese el último y realizaron ataques muy buenos, pero en los momentos claves les faltó esa calma necesaria. En eso fue en lo que estuvieron trabajando esta semana, pues son conscientes de que tienen empezar a sumar cuanto antes y si puede ser de tres en tres mejor.

La primera oportunidad será contra un Benidorm que ya sabe lo que es ganar, lo hizo en la primera jornada frente al Conectabalear CV Manacor, que actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla clasificatoria. Esa experiencia y jugar en casa puede ayudar al cuadro alicantino, pero sin duda, el conjunto sadurniñés peleará hasta el final para remontar el vuelo en esta retorno a la máxima categoría española de voleibol, que no ha empezado de la mejor manera.