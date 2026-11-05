El Intasa San Sadurniño tiene estrella con Thiago y Brian

Fernández, de verde, durante uno de los duelos de pretemporada Jorge Meis

El nuevo Intasa San Sadurniño sigue dejando destellos, muchos de ellos cegadores, especialmente cuando los de Manolo Berenguel juegan en casa. Y es que la formación del Municipal va a doblete en el equipo ideal cada vez que se viste de corto para jugar en su fortaleza de la avenida Marqués de Figueroa.

Un paseo de la fama que abrió ya en su primera contienda de Superliga, recibiendo al todopoderoso Pamesa Teruel, y que tuvo en el asturiano Alejandro Vigil a su principal caballero, con el hispano-ruso Manuel Gomes como escudero en el siete ideal de esa primera jornada. Unas cifras que, como bien manifestó su preparador, cambiaría encantado por un triunfo que, sin embargo, no se pudo dar ni en ese choque ante los turolenses ni en el más reciente ante un Melilla que llegaba como líder a la pista de San Sadurniño.

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Lo que sí se dio, por segunda vez y en su segunda condición como anfitrión, fue un nuevo MVP y otra nueva presencia en el equipo ideal. El Intasa demuestra su polivalencia y ese juego coral que quiere el de Almería como su principal fortaleza. De nuevo, este distintivo llegó tras un marcador en contra de 1-3 y en otro encuentro en el que los de San Sadurniño demostraron que pueden competirle a cualquiera. Incluidos estos tres primeros nombres llamados a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria.

El buen relevo

Se estrenó en esta lista el joven líbero llegado del Dumbría Thiago Fernández, que está demostrando ser digno sucesor del eterno capitán y “limpiasuelos” del Municipal, Marcos Piñón –Pakito–. El de Corcubión, con 19 años, es nuevo MVP para el Intasa y el tercero de la competición nacional.

Lo hace tras una valoración de 33,7 puntos en un nuevo duelo plantando cara a un equipo más formado y con nombres mucho más experimentados, algo que no amedrentó en absoluto a este jugador, internacional español en categorías de base. Una actuación que, junto con la firmada en los dos choques anteriores, sitúan a esta ya firme promesa de la disciplina como cuarto líbero más destacado en el ranking de la competición estatal.

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Más mérito tiene este reconocimiento de ser uno de los mejores de la jornada para el argentino Brian Melgarejo, ya que su encuentro ante los de la ciudad autónoma fue el primero en el que vistió la indumentaria liguera tras sufrir una rotura fibrilar –que le privó también de gran parte de la pretemporada–.

Y aunque el técnico se mostraba cauto sobre su participación horas antes de este partido, el receptor llegó arrasando a la máxima competición estatal. Se convirtió en uno de los más efectivos en las filas del Intasa para, no sólo estar en este mejor equipo, sino para asaltar la tercera posición en el ranking de receptores de Superliga de la Federación Española, con su compañero Gomes en la quinta plaza. Ahora resta que estas cifras se traduzcan en victorias para los de Berenguel, porque el Intasa ya está demostrando que esta puede ser una campaña para soñar y no despertar.