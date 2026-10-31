El Intasa San Sadurniño cae con honor ante el líder (1-3)

Intasa volei Jorge Meis

El Intasa San Sadurniño peleó hasta el final, pero no pudo superar al Voleibol Melilla en un partido muy reñido (1-3). A pesar de recibir al poderoso líder de la Superliga, el conjunto dirigido por Manolo Berenguel no se dejó intimidar. Peleó ante un cuadro visitante que no se encontraba cómoda, pero que iba sumando punto a punto gracias a su talento y algún error no forzado de los locales. Aun así, las diferencias no eran muy notorias y eso era una buena señal. Así, ambos conjuntos se intercambiaban golpes hasta llegar igualados al 23-23.

Ahí, pegó primero el Intasa, pero cuando tuvo la bola para ganar el set, erró y el Melilla lo aprovechó (26-28). A pesar de ese golpe, el cuadro sadurniñés, que ya pudo contar con Melgarejo, siguió luchando con la misma intensidad y complicándole mucho las cosas al líder que, nuevamente, cuando las bolas quemaban más, sacó su calidad para anotarse esta segunda manga (23-25).

Pero ni con esas bajaron los brazos los de Manolo Berenguel, que lucharon en el tercer set para conseguir ese premio merecido. Y tras mucho trabajo lo lograron (25-21), pero la alegría duró poco, el tiempo que el Melilla se centró y finiquitó el partido en el cuarto.