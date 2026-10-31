Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño cae con honor ante el líder (1-3)

El conjunto de Manolo Berenguel plantó cara ante un Voleibol Melilla que estuvo más preciso en los momentos claves

Redacción Ferrol
31/10/2026 21:55
Intasa volei
Intasa volei
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Intasa San Sadurniño peleó hasta el final, pero no pudo superar al Voleibol Melilla en un partido muy reñido (1-3). A pesar de recibir al poderoso líder de la Superliga, el conjunto dirigido por Manolo Berenguel no se dejó intimidar. Peleó ante un cuadro visitante que no se encontraba cómoda, pero que iba sumando punto a punto gracias a su talento y algún error no forzado de los locales. Aun así, las diferencias no eran muy notorias y eso era una buena señal. Así, ambos conjuntos se intercambiaban golpes hasta llegar igualados al 23-23. 

Ahí, pegó primero el Intasa, pero cuando tuvo la bola para ganar el set, erró y el Melilla lo aprovechó (26-28). A pesar de ese golpe, el cuadro sadurniñés, que ya pudo contar con Melgarejo, siguió luchando con la misma intensidad y complicándole mucho las cosas al líder que, nuevamente, cuando las bolas quemaban más, sacó su calidad para anotarse esta segunda manga (23-25). 

Pero ni con esas bajaron los brazos los de Manolo Berenguel, que lucharon en el tercer set para conseguir ese premio merecido. Y tras mucho trabajo lo lograron (25-21), pero la alegría duró poco, el tiempo que el Melilla se centró y finiquitó el partido en el cuarto. 

Intasa 1 -3 Melilla

Intasa San Sadurniño: Flavio Rajczakowski, Roi Losada, Manuel Gomes, Alejandro Vigil, David Acosta, Brian Melgarejo –equipo titular–, Iván Dopico (líbero), Tiago Fernández (líbero), Lucas Wunschmann. 

Voleibol Melilla: Glauber Moreno, Federico Arquez, Víctor Andreu, Azddin Mimoun, Roberto De Melo, Martín Malaber –equipo inicial–, Daniel Ruiz (líbero), Héctor García, Aurelio Rodríguez, Zeus París y Federico Martina. 

Parciales: 26-28, 23-25, 25-21 y 20-25. 

Árbitros: Xavier Fernández y Albert Elvira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620