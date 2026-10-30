El Intasa quiere culminar su ascensión ganando al líder Melilla

Los de San Sadurniño han protagonizado grandes momentos ante duros rivales como Teruel y Soria Jorge Meis

La particular subida al Tourmalet que, por azar, le ha tocado al Intasa en su regreso a Superliga no achanta al conjunto dirigido por Manolo Berenguel, que sea frente a Teruel, Soria o, ahora, el líder Melilla –19.30 horas, Municipal–, sabiendo que estos rivales serían complicados para cualquiera, sólo piensa en la victoria.

“No han saltado las alarmas, entra un poco dentro de la normalidad”, señala el técnico, “nos agarramos a los momentos de buen juego que estamos teniendo”. Y han sido bastantes, como muestra los dos parciales de 34-32 y 36-34 ante turolenses –y que ganaron– y frente a sorianos –en este caso saliendo cruz, después de contar con dos bolas de set–.

Unos destellos en los que, por ejemplo, todavía no ha participado un Brian Melgarejo que, ya con el alta médica en sus manos, podría, en función de las necesidades del duelo, disputar sus primeros minutos en Superliga con los de San Sadurniño. Unas nuevas manos que se unen a la llegada del finlandés Turri, todavía en rodaje –antes de su debut trabajó tres días con el grupo y previamente llevaba casi un mes parado– y que, de momento, ya han facilitado, y mucho, el trabajo diario de los de Berenguel.

Sin conformismo

El almeriense ve lo que quiere mantener y cambiar tras estos dos duelo iniciales, a la espera de darlo todo contra el líder. “Estoy contento con las partes finales de los sets, no me gusta tanto los inicios de algunos”, apunta, empujando a los suyos a mantener asimismo durante más tiempo los buenos momentos de juego que se han visto.

Una nueva oportunidad que se presenta ante un “equipazo” como el Melilla. “Ha salido esa frase de que no es nuestra liga, pero yo digo ¿por qué no? Es todo desearlo, si lo trabajas con todas tus fuerzas lo puedes lograr. No quiero conformismo, no es mi planteamiento. Vamos a intentar ganarle el líder”, sentencia un técnico que no oculta sus cartas ni su ambición.