El Intasa San Sadurniño se vuelve de vacío de Soria

Manolo Berenguel da instrucciones a Roi Losada Jorge Meis

La primera victoria del Intasa San Sadurniño en Superliga tendrá que esperar al menos otra semana. El conjunto entrenado por Manolo Berenguel cayó en su visita al Grupo Herce Soria Voleibol tras un partido en el que, quitando el segundo set, compitió de tú a tú contra un gran conjunto (3-0).

Después de un comienzo de liga contra un rival muy complicado, el cuadro sadurniñés se enfrentó ante un oponente que se estrenaba en casa, ante su gente a la que le querían dedicar la victoria. Así, salieron en tromba y en un abrir y cerrar de ojos ya mandaban en el electrónico por 5-1. Ante tal avalancha, Berenguel paró el choque para rearmar a sus pupilos. Ellos escucharon atentos a sus indicaciones, pero tardaron en comprender las ideas, aunque lo hicieron. Así fueron reduciendo, poco a poco esa diferencia, toda vez que el Soria se lo permitió con varios errores en la recepción.

Sin embargo, cuando este primer set se apretó hasta el 11-9, los locales volvieron a apretar para coger una renta de cinco puntos, por lo que hubo un nuevo tiempo muerto. En esta ocasión, el resultado fue más efectivo, pues el Intasa había aprendido de sus errores y se volvió a meter en la lucha hasta el punto de darle la vuelta al choque gracias al buen hacer de todos (17-18). En ese momento, ambos conjuntos, comenzaron a intercambiarse tantos hasta el punto de que tuvieron que ir al desempate. En él, los de Manolo Berenguel cometieron dos fallos y perdieron una primera manga muy disputada (36-34).

Ese esfuerzo realizado para quedarse en la orilla, más el crecimiento del Soria, propició que ‘Sansa’ apenas compareciese en el segundo set. Comenzaron a fallar balones muy claros, tanto en el saque como en la recepción, y eso lo aprovechó su rival para liquidar en apenas 21 minutos este parcial (25-13).

En un ataque de orgullo, el conjunto sadurniñés sacó esa versión del inicio del choque y comenzó a poner en aprietos a un Soria, que se defendía como podía. La cosa pintaba bien, pero en ese momento apareció la afición local para dar ese impulso necesario a los suyos. Gracias a ellos y a nuevos fallos de los azules, el equipo local le dio la vuelta al marcador y se llevó el choque (25-21).