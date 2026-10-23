Un Intasa San Sadurniño ya al completo busca derribar la alta torre del Soria

Manuel Gomes fue uno de los destacados la pasada jornada Cedida

El Intasa San Sadurniño cuelga el cartel de completo en una semana en la que la formación de Manolo Berenguel afronta su primer desplazamiento de la temporada. El equipo azulón visita el sábado al Grupo Herce Soria –19.30 horas, Los Pajaritos– y lo hace ya con ese cuarto receptor, finalmente, en sus filas.

La llegada del finlandés Juho Turri –2004– cumple los deseos del técnico de cara a reforzar una posición en la que ya en el inicio de esta campaña comenzaron las dificultades, con la lesión de Brian Melgarejo.

Turri, a la derecha, viene de realizar su pretemporada en Turku Cedida

Y si bien el argentino “sí que está siendo más participativo con el grupo”, señala el almeriense, en lo que a entrenamientos se refiere, todavía va poco a poco recuperándose de su rotura fibrilar. “La incorporación de Juho nos ha venido bien, sobre todo para el día a día, que era realmente lo que necesitábamos. Ahora el equipo está al completo, a la espera de que Melgarejo se recupere al cien por cien”, subraya el técnico.

En una semana de menos a más tras cuajar un buen duelo en casa ante el Teruel, si bien con derrota (3-1) pero con Vigil elegido como el mejor de la jornada y Manuel Gomes también en ese siete ideal, el Intasa tiene ahora una salida, la primera “de las más complicadas. Que voy a decir de Soria, es uno de los fuertes, de los grandes del voleibol nacional. Es un equipo muy sólido que viene de una pretemporada brillante y que lo ha ganado prácticamente todo”, relata Berenguel.

Alejandro Vigil, del Intasa San Sadurniño, escogido como MVP de la jornada Más información

Otro hueso en el plato de los de San Sadurniño al que, al igual que frente a Teruel, esperan morder hasta el tuétano. El técnico jugará la que tiene que ser su baza tanto ante estos grupos como durante toda la campaña, desplegando ese juego “como grupo, sacar el máximo rendimiento a eso, desde el carácter hasta la calidad técnico-táctica, sin eso no vamos a ningún lado”. Y con esa base y con “no dar nada por perdido”, Berenguel avisa “torres más altas han caído”.