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Intasa San Sadurniño

Alejandro Vigil, del Intasa San Sadurniño, escogido como MVP de la jornada

Su compañero Manuel Gomes también formó en ese primer equipo ideal 

Redacción Ferrol
21/10/2026 17:46
El asturiano, en el partido ante el Teruel
El asturiano, en el partido ante el Teruel
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Aunque el Intasa San Sadurniño no comenzó de la mejor manera, cayendo en casa contra el potente Pamesa Teruel Voleibol (1-3), el trabajo realizado por uno de los pupilos de Manolo Berenguel tuvo su recompensa.

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Y es que el jugador del conjunto de San Sadurniño, Alejandro Vigil fue escogido como el mejor jugador de la jornada inaugural de la Superliga masculina. El deportista nacido en Pola de Siero, que se desempeña como central, cosechó una puntuación de 31,9 tantos. Además, no estuvo solo en el mejor equipo de la máxima categoría nacional masculina, puesto que su compañero Manuel Gomes también se coló en este siete gracias a sus 31,4 puntos.

Junto a ellos, completan este conjunto Christopher Weisigk (Grupo Herce Soria), Lucas Marín Malaber (Melilla), Miquel Ángel Fornes (CV Guaguas), Federico Arquez (CVMelilla) y Aharón Gámiz (Conqueridor Valencia). Asimismo, los dos integrantes del Intasa también formaron parte del equipo combinado con la Superliga Femenina.

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