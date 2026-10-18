El Intasa San Sadurniño debuta con derrota pero dando una buena imagen

El cuadro de Ferrolterra puso en problemas a su rival Jorge Meis

A pesar de la derrota final, el Intasa San Sadurniño demostró en su regreso a la máxima categoría nacional de voleibol que puede dar más de un susto durante el campeonato. En el partido que lo enfrentó al Teruel casi lo da ante un rival que se presentaba como muy superior pero que, aunque ganó, vio cómo los de Ferrolterra le robaban un set.

Que el Intasa San Sadurniño no había llegado a la Superliga para pasearse se vio desde el primer punto. De hecho, la igualdad fue la característica del tramo inicial, con constantes intercambios y sin que ninguno de los contendientes fuese capaz de escaparse del adversario... hasta llegar a la parte central de este parcial. En este momento, un par de errores de la escuadra local y la potencia del bloque visitante le permitieron despegarse del rival y enfilar la victoria en el set pese a los postreros intentos locales.

Los dos equipos se enfrascaron al comienzo de la segunda manga en un duelo de errores de saque que hicieron que el partido apenas tuviese continuidad. Y, aunque el Teruel fue el que se mantuvo casi siempre por delante en el marcador, en realidad el Intasa San Sadurniño no le perdió la cara a su rival y, de hecho, la igualdad se mantuvo hasta la mitad del parcial, momento en el que el cuadro aragonés volvió a subir su nivel para anotarlo a su casillero.

Puede que fuese por la tranquilidad de tener dos sets de ventaja, el caso es que el Intasa San Sadurniño tomó el mando del marcador en los compases iniciales del tercer parcial hasta cobrar una ventaja de cuatro tantos... que el cuadro aragonés dejó sin efecto con un parcial de 0-5. El caso es que, a partir de ahí, la igualdad fue la característica de esta tercera manga hasta llegar al tramo final de este set con un bolas de set para los dos contendientes e intercambios continuos hasta el triunfo de los de casa

Puede que por la derrota parcial que acababa de cosechar, pero el Teruel no quería que el partido se le complicase y por eso tomó el mando desde el principio de la cuarta manga. De todas maneras el Intasa San Sadurniño, sin complejos tras vencer en el set anterior, mantuvo el tipo hasta llegar al tramo final de este parcial. Ahí, el cuadro aragonés volvió a demostrar su nivel para llevarse la manga y sumar los tres primeros puntos ante un rival que, aun así, demostró que tiene mucho que decir en la categoría.