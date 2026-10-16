El Intasa San Sadurniño vuelve con mucho que ganar

Berenguel, durante el trofeo disputado en la pista del Municipal| Jorge Meis

De momento, y en una pretemporada de mes y medio que se ha hecho “corta, muy corta”, el preparador Manolo Berenguel sólo ha visto la lluvia caer en la comarca poco más de un día. Así, casi como en casa, casi como en Almería, el nuevo entrenador del Intasa San Sadurniño ha hecho todos los malabarismos necesarios a pleno sol de un verano prolongado y que, a diferencia de otros años, se va apagando muy lentamente, para que los suyos comiencen la liga de la mejor manera posible.

Al mismo tiempo, el nuevo Intasa de Superliga inicia su camino en la élite estatal, en una primera división que se abre para los azules ante toda una institución del voleibol nacional como es el Pamesa Teruel –19.30 horas, Municipal de San Sadurniño–.

Un trabajo previo para ofrecer su mejor cara competitiva en el que Berenguel ha tenido que realizar varias minipretemporadas para ir acomodando las cargas a las diferentes necesidades de sus pupilos. “Primero, los test a toda la gente que estaba aquí, porque al final los extranjeros por temas de visado llegaron casi dos semanas más tarde”, cuenta el almeriense, viendo el lado positivo de este retraso en la opción que le brindó de “tener la posibilidad de estar mañana y tarde con los chicos de aquí”.

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El entrenador aprovechó al máximo esos momentos hasta que muchos de ellos tuvieron que comenzar a estudiar o trabajar y, además, llegaron de manera prematura las lesiones. Una rotura fibrilar de la que todavía se está recuperando de manera favorable, como señala Berenguel, Brian Melgarejo, hará que uno de los refuerzos locales no pueda ayudar a sus compañeros en este primer duelo de liga –ya no formó en su presentación ni en los choques en Portugal– y, a la vez, estreno en casa.

“Es un proceso de recuperación lento, va muy bien, pero no va a poder estar. Hay que ir con calma”, señala el preparador sobre una de las que, se espera, sea una de las piezas clave en el juego local. Habrá que esperar pues para ver al argentino estrenarse en liga con la indumentaria del Intasa

Garra y ganas

Berenguel ha superado la primera fase de encajar piezas entre unos y otros jugadores con sus diferentes necesidades “hilando fino con las cargas para unos y otros. Y los chicos que no pueden venir tienen que ser responsables para llevar el tema de la preparación”, relata el almeriense que también ve cómo, si bien no es muy fan de los dobles turnos técnico-físico en la misma sesión, ha tenido que aplicar esta circunstancia a varios de sus jugadores.

Todo ellos para pasar de ese periodo de preparación a otro competitivo, que para el técnico ya comenzó a principios de esta semana y que, asimismo, ha notado como ha llegado a sus pupilos. “En los jóvenes, quizás por motivación, y los jugadores con experiencia, quizá precisamente por ella, he notado ese flujo de energía, de garra, de ganas, para afrontar la liga. Unas sensaciones de no arrugarse con nadie, ser un equipo muy aguerrido y de que no podemos dar nuestro brazo a torcer en ninguna situación. Tenemos mucho que ganar y poco que perder”, señalaba Berenguel en la cuenta atrás de la puesta de largo de su equipo.

Tres rocas

Un estreno que harán frente a un Teruel consolidado en la categoría y que, si bien también ha sufrido un gran proceso de renovación, sobre el papel, parten como favoritos en esta primera jornada liguera.

“Es una institución, una leyenda del voleibol nacional. Es un equipo con presupuestos altos, con grandes jugadores... y también con sus adversidades”, señala el preparador, recordando la ausencia de varios de sus nombres en la pretemporada por los Juegos Suramericanos o la lesión de César Irache –“que tuve la oportunidad y la suerte de tenerlo este verano con la selección sub 19, lo vi competir y puede marcar la diferencia en el voleibol español”–. Y a pesar de la incógnita que supone la posible presencia o ausencia del internacional madrileño, el Teruel sigue siendo una de esas formaciones temibles.

“Tienen una plantilla muy extensa, con catorce jugadores, y cualquiera es bueno”, añade Berenguel sobre su rival de esta tarde. Los turolenses se encuentran en un plano diferente a un Intasa con un grupo más modesto y al que, además, todavía le faltan piezas, concretamente una de gran importancia como es otro receptor. “A día de hoy tenemos dos, por la lesión de Melgarejo y uno de ellos con una rodilla operada –Lucas Wünschmann–, que hay que darle descanso y ajustar los tiempos y saltos“, cuenta el entrenador, “no hay recambio y es una circunstancia en la que estamos trabajando y buscando soluciones”.

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De momento, estas no llegarán, para este primer duelo de un inicio de competición que se presenta muy exigente para los azules, ya que después de Teruel llegarán el Soria a domicilio y el Melilla de nuevo en casa. “Son tres equipos que van a estar arriba, pero repito que tenemos mucho que ganar y poco que perder”, subraya de nuevo Berenguel.

Con una primera jornada que “nos va a servir de referencia”, será el estreno de Roi Losada y Manu Gomes como primer y segundo capitán, dos san sadurniñeses de adopción y que “tienen bagaje, experiencia en la casa para ponerse ese brazalete. Son el alma, dan mucha calidad. Estaban cuando ascendieron a Superliga y siguen hoy por hoy dentro del campo”, señala un técnico que, sin mojarse en cuanto a un marcador se refiere lo que tiene claro es que “yo salgo para ganar”.