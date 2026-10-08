Las últimas peleas del Intasa San Sadurniño se disputan en Portugal

El preparador almeriense dando instrucciones a Maunuel Gomes Jorge Meis

El Intasa San Sadurniño inicia la cuenta atrás para su regreso a Superliga, si bien a los de Manolo Berenguel todavía les queda una piedra de toque para comprobar su estado de forma de cara al debut liguero que tendrá lugar la próxima semana en su feudo, en el Municipal.

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Los locales cubrirán casi cuatro horas de trayecto para ser unos de los protagonistas en el Torneio Internacional AA Espinho Solverde, que se disputa durante este fin de semana en la localidad lusa. Un viaje para medirse con tres de los mejores conjuntos de la Primera División portuguesa e ir calentando motores para la Superliga.

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Los de San Sadurniño disputarán el sábado por la tarde el encuentro ante un Ala Num’Alvares que la pasada campaña disputó el playoff tras su octava posición en la fase regular. Al día siguiente su adversario será el conjunto anfitrión, cuarto en esa liga y asimismo presente en la pelea por el título. Un cartel que completa el Castêlo da Maia, también de Primera. Un exigente fin de preparación para abrir el telón de la élite nacional la próxima semana ante el Pamesa Teruel Voleibol.