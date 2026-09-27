El Intasa San Sadurniño se mete en la final de la Copa Galicia por la vía rápida

Imagen del partido entre Intasa San Sadurniño y Arenal Emevé Cedida

El Intasa San Sadurniño luchará por revalidar su título de la Copa Galicia masculina de voleibol. El equipo de Ferrolterra, que esta temporada será el único representante gallego en Superliga 1, derrotó con claridad al Arenal Emevé de Lugo (3-0, con parciales de 25-22, 25-17 y 27-25) y jugará esta liga en la fase final, que se está desarrollando en el pabellón coruñés de Elviña.

La escuadra que dirige Manolo Berenguel, que continúa con su puesta a punto para un campeonato liguero que empieza en breve, desde el inicio se mostró superior a un rival que juega una categoría por debajo.