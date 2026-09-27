El Intasa San Sadurniño revalida el título de la Copa Xunta de Galicia

El Intasa San Sadurniño, antes de la final Cedida

La Copa Xunta de Galicia masculina de voleibol sigue siendo territorio del Intasa San Sadurniño. La victoria que consiguió sobre el Vigo en la final de este torneo (3-0, con parciales de 25-17, 31-29 y 25-21), celebrado durante todo el fin de semana en el pabellón coruñés de Elviña –el sábado se disputó la competición femenina y el domingo la masculina– da cuenta de su superioridad. Así que, a falta de tres semanas para que empiece el campeonato liguero de Superliga 1, demuestra estar en buenas condiciones.

Tras la igualdad registrada en la primera manga, el cuadro de Ferrolterra empezó a distanciarse de su rival mediado este parcial. Su poderío en el bloqueo y la claridad a la hora de construir los ataques fue lo que decantó su triunfo esta manga, mientras que en la segunda el Intasa fue por delante casi todo el tiempo, pero la postrera reacción de la escuadra viguesa hizo que tuviese que esperar a su sexta bola de ser para sentenciar y llevarse este parcial.

Más sencillas le resultaron las cosas al Intasa San Sadurniño en el tercer parcial, en el que, a pesar de que el Vigo intentó mandar en el marcador desde el principio, el cuadro de Ferrolterra sofocó enseguida esta intento de rebelión. Así, tras la igualdad que se registró durante gran parte del parcial, el cuadro de San Sadurniño hizo valer su superior categoría en el tramo final del set para llevárselo y, con él, la victoria y el título en el máximo torneo autonómico.