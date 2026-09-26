El Intasa afronta un nuevo reto de pretemporada con la Copa Galicia en Elviña

El equipo local, en su duelo ante el Leganés Jorge Meis

El Intasa San Sadurniño afronta un nuevo reto en esta precampaña que inicia su cuenta atrás la próxima semana. Con el inicio liguero a la vuelta de la esquina, la formación de Manolo Berenguel se desplaza hasta A Coruña para disputar la Copa Galicia 2026. Una competición que tendrá lugar en el renovado pabellón de Elviña, estrenando estas instalaciones. De hecho, fue el trofeo femenino el que el sábado abría el telón –y se tuvo que decidir en el quinto set para el Arenal ante el Zalaeta–.

Toma el domingo su relevo la competición masculina, con el conjunto de San Sadurniño disputando la primera semifinal ante el Arenal Emevé de Lugo de su expreparador Pablo Gómez Parga. Un duelo que se disputará a las diez y media de la mañana, con el partido entre Rotogal Boiro y Vigo Voleibol previsto para las doce y media. La final de la competición autonómica se disputará a partir de las 18.00 horas.