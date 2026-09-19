Cuarta posición para un Intasa San Sadurniño que todavía está en construcción

voleibol entre el Intasa San Sadurniño y el Leganés Jorge Meis

El nuevo proyecto del Intasa San Sandurniño en el regreso a la Superliga echó a andar, aunque no lo hizo de la mejor manera, pues los de Manolo Berenguel finalizaron en la cuarta posición del XXIII Torneo Concello de San Sadurniño.

Con todo, el preparador no le dio mucha importancia a esa posición, pues “de lo que se trataba era de aprovechar el tiempo y la mayor parte lo hemos hecho, aunque luego el físico nos costase un poco. Ahora hay que tirar, seguir insistiendo y trabajando para conseguir los objetivos”, señaló al finalizar sus choques.

El conjunto azul comenzó el torneo de casa jugando en el segundo turno de la mañana, donde le esperaba el UC3M Leganés, uno de sus rivales en la máxima categoría. En el inicio del choque, el Intasa se mostró más entero y certero que su rival, consiguiendo llevarse el set tras haber demostrado un buen nivel a pesar de que esto acaba de comenzar (25-14).

Sin embargo, en el segundo, el cuadro madrileño entró mucho mejor, mientras que los locales, un poco más relajados, no eran capaces de contrarrestar su armas y no estuvieron finos en ataque. Trataron de despertar al final, pero no tuvieron tiempo para remontar (18-25). En el 'tie-break', los de Berenguel volvieron a tener un mal comienzo, pero lograron sobreponerse para igualar a doce puntos. Sin embargo, en esos momentos de tensión, el Leganés sacó su mejor versión adjudicándose la victoria (13-15).

Tras el choque, el preparador comentó que “fue un partido productivo porque tuvimos buenas sensaciones, sobre todo en el inicio. Es cierto que todos estábamos con bajas y, en nuestro caso, los extranjeros apenas llevan una semana entrenando y con mucha carga física. Pero me quedo con las cosas positivas que tuvimos a pesar de la derrota”. Tras un descanso y un breve reseteo, el Intasa afrontaba el partido por el tercer y cuarto puesto contra el Herce Soria Voleibol, que previamente había caído derrotado contra el Textil Santanderina (25-21, 25-27 y 15-8).

En este nuevo duelo, Berenguel buscó seguir probando al equipo y detectando errores a corregir para el comienzo de la temporada. En este duelo contra otro rival de Superliga, sus pupilos se enfrentaron a otro encuentro exigente, en el que volvieron a competir muy bien en la primera manga, estando a punto de ganarla (22-25). Sin embargo, en la segunda, el agotamiento empezó a hacer un poco de mella, algo que afectó a la parte táctica y propició muchos errores en la línea de recepción (11-25). En el tercer set, sacan fuerzas de flaqueza y les vuelven a salir las cosas (28-26). Pero fue un espejismo, pues en el último caen otra vez (13-25).

Al final, acabaron en cuarto lugar en un torneo en el que venció el Leganés al Textil Santanderina (20-25, 25-23, 23-25 y 23-25) y que demostró, como dijo Manolo Berenguel “que tenemos que ser más contundentes y trabajar más en los aspectos que toca y volver con más ganas la próxima semana”.