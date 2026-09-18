El Intasa calienta en el Torneo Concello de San Sadurniño con otros rivales de Superliga
Los de Manolo Berenguel disputan la segunda semifinal ante el Leganés a las doce
Con casi tres semanas de trabajo en el cuerpo, el Intasa se presenta delante de los suyos y lo hace ejerciendo como anfitrión en el XXIII Torneo Concello de San Sadurniño que el sábado se disputa en el Municipal. Casi en la línea de salida de su regreso a Superliga, recibirá en la pista local a, precisamente, dos de los que serán sus rivales en la élite nacional, el Grupo Herce Soria y el UC3M Leganés.
Será la formación madrileña la primera de las rivales de los de casa, ya que ambas protagonizarán la segunda de las semifinales de la cita, a las 12.00 horas, cuando finalice la primera, que medirá las fuerzas de sorianos y el Textil Santanderina, de Superliga 2 –10.00–.
La tarde continuará con mucho más voleibol, esperando que el Intasa sea uno de esos nombres en la final de las siete, con el duelo por el bronce a las cinco y media. Una gran puesta de largo de los de Manolo Berenguel que comenzarán la liga a mediados de octubre.