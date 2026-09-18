El Intasa calienta en el Torneo Concello de San Sadurniño con otros rivales de Superliga

Berenguel, con los suyos en la primera semana de trabajo E. Cortizas

Con casi tres semanas de trabajo en el cuerpo, el Intasa se presenta delante de los suyos y lo hace ejerciendo como anfitrión en el XXIII Torneo Concello de San Sadurniño que el sábado se disputa en el Municipal. Casi en la línea de salida de su regreso a Superliga, recibirá en la pista local a, precisamente, dos de los que serán sus rivales en la élite nacional, el Grupo Herce Soria y el UC3M Leganés.

Será la formación madrileña la primera de las rivales de los de casa, ya que ambas protagonizarán la segunda de las semifinales de la cita, a las 12.00 horas, cuando finalice la primera, que medirá las fuerzas de sorianos y el Textil Santanderina, de Superliga 2 –10.00–.

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La tarde continuará con mucho más voleibol, esperando que el Intasa sea uno de esos nombres en la final de las siete, con el duelo por el bronce a las cinco y media. Una gran puesta de largo de los de Manolo Berenguel que comenzarán la liga a mediados de octubre.