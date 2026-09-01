Manolo Berenguel, nuevo entrenador del Intasa San Sadurniño: “No voy a consentir una mentalidad de relajación”

El técnico, en su primera sesión de trabajo con el equipo en el Municipal Emilio Cortizas

La nueva etapa del Intasa San Sadurniño en Superliga ha comenzado. Una formación azulona renovada tanto en su plantilla como en banquillo y aspiraciones y que el martes, en busca de ese éxito en forma de permanencia y quién sabe qué más, comenzó a sudar en forma de una doble sesión de entrenamiento.

Una tónica que será la habitual para gran parte de la formación local, ya que una categoría de primera exige un trabajo de primera. El encargado de dirigir a los locales en esta senda será uno de los nombres más reconocibles en el voleibol nacional, Manolo Berenguel –Níjar, 1970–.

El más de una veintena de veces internacional llegó en la tarde del lunes a la que será su casa durante esta campaña, tras casi doce horas de coche, y una de las primeras cosas que hizo, tras un merecido descanso, fue visitar junto con el presidente, Uxío García, unas instalaciones deportivas locales que el preparador ya conocía y había visitado en su etapa en el Unicaja Almería como segundo de Piero Molducci.

Un momento del entrenamiento Emilio Cortizas

“Es un pabellón en el que los rivales van a sufrir mucho, no me cabe la menor duda. Eso es algo que tenemos a favor. Siempre lo ha tenido este club y ahora lo tengo yo en mis manos”, señalaba Berenguel pocas horas antes de su primera sesión de trabajo para prepararse para ese esperado 17 de octubre.

Cambia la que ha sido su casa, Almería, durante prácticamente toda su carrera de jugador y entrenador y vuelve para el norte después de su experiencia en Logroño en Superliga femenina. Le gusta subir.

La verdad que han sido casualidades. He estado estas tres últimas temporadas en Almería por circunstancias personales, en el Mintonette, que al final es un club inmenso, pero estamos hablando de cosas diferentes. Tiene más de mil niños y un Superliga 2, pero no es una Superliga, no es un alto nivel, y eso es lo que yo echaba mucho de menos. Tenía muchas ganas de retomar al alto nivel y se me presentó esta oportunidad y dije, adelante, adelante. A pesar de los sacrificios que hay que hacer, pero yo al final tenía ganas de retomar otra vez esto. Es lo que quiero.

Me baso un poco en el tema de actitud, de ser aguerridos, ser agresivos, y sobre todo que cada uno entienda su rol

¿Y qué le ha comprado del proyecto del Aldebarán para recorrer esos más de mil kilómetros?

Además de retos personales, ya sabemos la situación que conlleva un equipo recién ascendido. Tienes que trabajar bien, tienes que hacer un buen proyecto para mantenerte arriba e incluso intentar meter al equipo en playoffs o clasificación para la Copa del Rey. Es mi objetivo, yo no puedo pensar de otra manera, no es que por ser un equipo recién ascendido hay que lograr la permanencia. Yo lo he presenciado eso y nunca se sabe. Hasta que no empecemos a movernos no sabemos ni cómo vamos a estar ni cómo va a estar el rival. Mi mentalidad siempre es ganadora y voy a estar lo más alto posible, no os quepa la menor duda.

En otras ocasiones habla de visualizar objetivos, ¿le hará hacerlo a su nuevo equipo con metas que se presuponen más altas?

Los objetivos los tenemos claros, quiero transmitirlos claros y unificarlos. ¿Por qué no soñar? No siempre los mejores jugadores hacen el mejor equipo. Esto no es así. Al final lo que predomina en este deporte es la palabra equipo y es lo que queremos que funcione bien este año.

¿Cree que se ha conformado un grupo competitivo y que han hecho los deberes con los fichajes?

El proyecto empieza un poco tarde, con cierta incertidumbre, pero dentro de esa tardanza creo que se ha conformado un equipo que puede ser muy competitivo. La llegada de los jugadores argentinos –Sergio Acosta, Brian Melgarejo, Flavio Rajczakowski– dará mucha competitividad. La escuela argentina es muy técnica y salen grandísimos jugadores. La conozco perfectamente y este año puede marcar un poco la diferencia, pero esto es hablar por hablar. Y los jugadores de casa, que los conozco de sobra y que tienen que estar ahí porque se lo merecen y porque tienen una calidad tremenda. Y que cada uno comprenda y entienda su rol dentro del equipo es importante. Todos los fichajes han sido consensuados entre la directiva y yo. Al final salimos todos contentos y creo que hemos hecho el mejor equipo que se podía en función del presupuesto que tenemos.

Quiero sacar horas todas las que se puedan y más. Porque la única palabra que entiendo, el único secreto es trabajo, trabajo y más trabajo. Y es lo que necesita el equipo.

Ese es un aspecto muy a tener en cuenta en un club de un concello con menos de 3.000 habitantes...

Tengo los pies en el suelo y se a dónde vengo. Pero se dan mil situaciones. No vamos a comparar lógicamente el presupuesto del todopoderoso Guaguas o incluso Unicaja, y en los últimos años, con el mismo presupuesto, no ha estado a la altura por una serie de circunstancias... Tampoco conozco a fondo los presupuestos de los demás. Hay equipos como, por ejemplo, Soria que no tiene unos presupuestos tan enormes y que hacen unos proyectos muy interesantes

¿Está contento con la plantilla? ¿Algún nombre que se le haya quedado o que le gustaría tener?

Pues ni lo he llegado a pensar. Estoy contento sí. Me encantaría pensar en todos los que han pasado por mis manos, que me han dado un grandísimo resultado. Puedo decir nombres, pero estaríamos hablando de otra liga. He tenido la suerte de haber estado en un club como el Unicaja, donde he tenido grandísimos jugadores como Pablo Kukartsev, Jorge Fernández, Borja Rubí, Fran Iribarne.. Pero esos jugadores tienen otros presupuestos. Me gustaría tenerlos lógicamente, pero no sólo a mí, sino a cualquier entrenador de la liga. Hay muchos nombres pero, al final, de lo que se trata es de que los que están aquí entiendan a lo que han venido. Me atrevería a decir que la presión aquí es mayor. Par mí es más el marcar un objetivo como meterte entre los ocho primeros. Sería un gran papel que este año se jugara la Copa del Rey y que se metiera en playoff. Sería un éxito. Aquí la ambición es diferente a clubes como Guaguas, Soria o Unicaja. Pero que nadie venga aquí, a un equipo recién ascendido, con una mentalidad de relajación. No lo voy a tolerar ni a consentir.

Llega en un momento con grandes cambios en el club, desde su categoría hasta la marcha de referencias como Marcos Blanco o su colega de posición, Marcos Piñón. ¿Duele no poder entrenarlos?

Claro que me duele, sobre todo porque son gente de club. Pero las circunstancias son las circunstancias. Al final, al dar un paso a una Superliga se requiere un compromiso diario de mañana y tarde y aun así nos estamos adaptando. Yo vengo a trabajar, como te he dicho antes, a trabajar, trabajar y trabajar. Estoy pensando en los dobles turnos. Los extranjeros y los fichajes van a trabajar así. Y los que se puedan sumar que tengan sus compromisos de estudios, incluso de trabajo en algunas situaciones, o a lo mejor no podrán hacerlo. Aquí quiero sacar horas todas las que se puedan y más. Porque la única palabra que entiendo aquí, el único secreto es trabajo, trabajo y más trabajo. Y es lo que necesita el equipo.

Una planificación que también depende de las infraestructuras.

No tenemos toda la libertad del mundo. Porque al final solamente hay un pabellón, aquí sabemos el frío que hace, la lluvia... No se puede entrenar al aire libre, como por ejemplo en Almería, por eso tenemos la suerte de poder tener un club con mil niños. Estoy convencido que aquí a lo mejor mil no, pero 500 podrían tenerlo de los alrededores. Pero claro, no te permite con tres pistas, conun pabellón. Nos tenemos que adaptar un poco a eso, a horarios de entrenamiento de última hora por las tardes y por las mañanas, con el tema del instituto, pues buscar huecos, para que tengan un volumen de trabajo aceptable. Adecuado para una Superliga que es muy exigente.

Tenía muchas ganas de retomar al alto nivel, se me presentó esta oportunidad y dije, adelante, adelante

¿Qué identidad le quiere dar y dejar Manolo Berenguel al Intasa San Sadurniño? Lo que queda claro es que trabajo no va a faltar.

Es que no entiendo otra manera. Al final se trata de compromiso, se trata de entender los roles, se trata sobre todo de adquirir agresividad. Los que me conocen saben que al final soy un entrenador que se define un poco por el carácter. A mí me gusta un equipo de carácter. Y eso donde se refleja es en el tema de, por ejemplo, situaciones de defensa. En un equipo que defiende, el rendimiento crece. Me baso un poco en el tema de actitud, de ser aguerridos, ser agresivos, y sobre todo que cada uno entienda el rol. Mientras haya mucho respeto y compromiso, estamos contentos.