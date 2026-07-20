Primeras salidas en el Intasa San Sadurniño

Yoel Moreno, en el centro de la imagen, abandona el Intasa San Sadurniño Jorge Meis

Después de muchos meses de lucha y esfuerzo para conseguir el ascenso a Superliga, tanto en la pista como fuera para buscar los apoyos económicos, el Intasa San Sadurniño ya tiene la maquinaria en funcionamiento para confeccionar la mejor plantilla posible en su regreso a la máxima categoría nacional.

La primera noticia fue la marcha de Pablo Gómez Parga, que dejó el equipo tras tres años en los que cumplió con creces los objetivos del club. Sin embargo, el ourensano no entraba dentro de los planes en esta nueva etapa. Con todo, todavía se desconoce quién será el encargado de dirigir ahora el equipo.

Precisamente, en la plantilla es donde ahora ha habido los primeros movimientos, que se han transformado en salida. Con un comunicado, el Intasa indicó que “tócanos despedir a Luis Meza, Álex Vizoso, Yoel Moreno ‘Yowi’, Rafael Albornoz e Sebastián Razvan, cinco xogadores que defenderon este escudo con compromiso, profesionalidade e orgullo. Agradecidos por todo o tempo compartido, polo traballo diario, polos momentos vividos e por formar parte da historia do club. Desexámosvos a maior das sortes nos vosos próximos retos, tanto dentro como fóra da pista. Esta sempre será a vosa casa”.

Sin duda, son cinco marchas dolorosas para un equipo que ya conoce cuál será su hoja de ruta en la Superliga. En concreto, el 17 de octubre el conjunto de San Sadurniño comenzará su nuevo camino en la máxima categoría midiéndose en casa contra el Teruel, mientras que cerrará la liga el 20 de marzo ante el Unicaja Costa de Almería, también en su feudo.