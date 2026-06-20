El Intasa San Sadurniño se apunta a jugar en la elite

El Intasa festeja su ascenso a Superliga Mario Sena

Casi dos meses después de hacerse con los derechos deportivos para jugar en Superliga al ser finalista en la fase de ascenso disputada en Las Palmas, el Club Deportivo Aldebarán de San Sadurniño confirmó que va a jugar la próxima temporada en la elite nacional de esta disciplina. Así lo explicó a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que confirma que estará entre los mejores en su tercera experiencia en la elite nacional.

“A nosa estrela, este ano á primeira”, fue la frase con la quen dos canteranas del Intasa explicaron el nombre de la entidad, además de desvelar que el primer equipo de la entidad estará entre los mejores. Es la contestación a semanas de trabajo de la junta directiva de la entidad para recabar los apoyos económicos suficientes para dar el salto. Porque, a pesar de no cubrir en su totalidad los casi 200.000 euros de incremento presupuestario para competir en la categoría, el apoyo tanto de las administraciones públicas –sobre todo– como de la iniciativa privada –en menor medida– han hecho posible que se pueda hacer efectivo el ascenso de categoría.

Así, a partir de ahora, la escuadra de Ferrolterra tendrá que ponerse manos a la obra en la composición de la plantilla con la que va a competir en la elite nacional de este deporte. Empezando por la incorporación de un entrenador, tras la salida del preparador que había estado al frente de la escuadra las últimas tres temporadas, Pablo Parga, y siguiendo por la plantilla. Todo para formar el grupo más competitivo que sea posible para jugar contra los mejores de España.