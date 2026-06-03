El Aldebarán infantil, el mejor “irmandiño” en el Nacional de Castellón

Jugadores y técnicos, en la competición de Castelló Cedida

Los nervios y la responsabilidad tras una campaña prácticamente perfecta en la liga regular y en el Campeonato Autonómico hicieron un inesperado acto de presencia en el inicio del Nacional infantil disputado en Castelló. El “mini Intasa”, preparado para pelear por todo, finalmente no pudo hacerlo tras sufrir dos ajustados tropiezos iniciales ante el Wefferent Montonette Almería (0-3) y el Miguelturra (3-1). A pesar de resurgir ante el Cvleganés.com ante el que remontó el set inicial en contra para ganar 3-1, los jóvenes azulones siguieron en competición ya en el cuadro por las posiciones de la 17 a la 32.

Y así, soltando lastre, la maquinaria de los infantiles del Aldebarán, entrenados por Rafa Albornoz y Cobelo, comenzó a funcionar. El superequipo de San Sadurniño se impuso al Las Viñas (1-3) y al Albarena en la quinta manga (2-3).

En su camino para ser el mejor de este grupo se cruzó el Adesa 80 Casa Gaspar impidiendo esta gesta que aliviase los primeros tropiezos locales. No pudo ser en esta ocasión, cediendo por 1-3 y entrando ahora en la pelea por la decimonovena plaza entre los 32 participantes. Y el Aldebarán quiso cerrar este Nacional demostrando un poco más su calidad, ganando al Badajoz por 0-3 para ser el mejor gallego en esta cita, con el Boiro en el vigésimo tercer lugar.