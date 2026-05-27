El “Mini Intasa”, con nivel para subirse al cajón estatal

Jugadores y entrenadores, tras la consecución del título autonómico Cedida

Muchos de ellos ya saben lo que es participar en una competición estatal, con su club o con la selección gallego, si bien cada cita es diferente, cada año es distinto y cada campeonato es un mundo. El equipo infantil masculino del Aldebarán San Sadurniño abrió el miércoles una nueva puerta en su aventura deportiva.

Un marco que cruzó como una de las mejores escuadras de todo el territorio nacional, gracias a su inmaculado camino en liga y en un Gallego en el que no tuvo rival. El “Mini Intasa” inició en Castelló su participación en el Campeonato de España de su categoría, a más de mil kilómetros del Municipal, pero llevándose consigo no sólo a sus familias, sino también todo el apoyo de club, afición y vecindad.

Edel Bouza Pazos –MVP de la citada prueba autonómica–, Xalo Fojo Moroño, Iago Álvarez Rodeiro, Saúl Souto Merlán, Pablo Sande Fernández, Elías Serantes Díaz, Fernando Calvo Mariño, Sergio Casco Lijeron y Abdias Nava Quintero llegan a tierras castellonenses con sus técnicos Rafa Albornoz y Cobelo y lo hacen “con muchas ganas, muy motivados y un poco nerviosos”, confiesa el primero.

El trabajo realizado desde que lograron este título gallego hace casi un mes y medio hace que los cimientos, ya bastantes sólidos previamente, de esta formación, ahora lo sean un poco más. “Hay mucha confianza. En las últimas semanas el trabajo que hicimos fue bastante bueno y hay buenas sensaciones”, cuenta el preparador poco antes de debutar en un multitudinario Nacional.

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Y Albornoz no esconde las armas de los suyos ni el objetivo con el que llegan a la otra punta de la península. “El objetivo principal es una medalla”, subraya, “cualquier cosa puede pasar en estos torneos y edades pero el nivel de los chicos sí que puede generar una”. Así de claro se manifiesta el internacional chileno que, además de esa recompensa deportiva, sabe que sus jugadores se llevarán asimismo una gran experiencia “en lo bueno y en lo malo, en la autogestión”.

El “Mini Intasa” es ahora un poco más grande, codeándose con otras conocidas, y no tanto, canteras de toda España, en la que quieren demostrar que “aunque seamos pocos, eso no es límite para un buen resultado”, sentencia Albornoz.

De momento, el conjunto azulón ha dado su primer paso en Castellón con un ajustado traspié por 3-0 (25-23, 25-21 y 25-23) ante el Wefferent Mintonette Almería en un siempre complicado y lleno de nervios primer partido. ADV Miguelturra y Cvleganés.com serán sus rivales del jueves a las 09.30 y 19.00 horas, buscando una de esas primeras posiciones que les permitan seguir su aventura entre los mejores.