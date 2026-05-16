Pablo Parga no seguirá al frente del Intasa San Sadurniño

Parga, durante un partido de esta temporada CEDIDA

Pablo Gómez Parga no seguirá la próxima temporada al frente del Intasa San Sadurniño. El club de Ferrolterra viene de anunciar a través de sus redes sociales una despedida "que doe", la del que han sido su preparador los últimos cursos.

Después de tres temporadas al frente del equipo, el Aldebarán dice "ata logo" al responsable de dos ascensos a Superliga, el último de ellos hace menos de un mes, además de otros títulos. De ahí que desde la entidad se recuerde que Parga "xa forma parte da historia" del club y "sobre todo, da nosa familia".

El club de San Sadurniño, además, destaca que "nunca deixou só ao club" en los momentos difíciles, algo que responde a que "entendeu dende o primeiro día o que significa defender este escudo e representar a San Sadurniño".

Por eso, al margen de reconocer el trabajo realizado y desearle suerte en sus proyectos futuros, la entidad deportiva le recuerda a Pablo Parga que "San Sadurniño sempre será a túa casa. Porque as persoas que fan historia nunca marchan de todo".