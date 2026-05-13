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Intasa San Sadurniño

La Deputación recibe a un Intasa San Sadurniño que sigue buscando apoyos para subir a Superliga

El conjunto azul consiguió en la pista canaria un ascenso que trata de materializar 

Redacción
13/05/2026 21:21
Un momento de la recepción al grupo local
Un momento de la recepción al grupo local
Cedida
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Los reconocimientos al Intasa San Sadurniño por su ascenso a Superliga siguen llegando y ayer plantilla, cuerpo técnico y directiva vivieron su momento en la sede de la Deputación da Coruña. El presidente del organismo, Valentín González; y los diputados Antonio Leira, Cristina Rey y Evaristo Ben recibieron a esta formación, destacando Formoso el “orgullo” de la Deputación por haber contribuido a los éxitos del club con su apoyo constante. 

Un respaldo que, sin duda, el Aldebarán necesitará más que nunca para regresar a la élite del voleibol nacional, ya que cabe recordar que tras su último ascenso en 2024, tuvo que renunciar a representar a Galicia en esta categoría al no contar con el suficiente apoyo económico. Una situación en la que están trabajando para que no se vuelva a repetir.

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