La Deputación recibe a un Intasa San Sadurniño que sigue buscando apoyos para subir a Superliga

Un momento de la recepción al grupo local Cedida

Los reconocimientos al Intasa San Sadurniño por su ascenso a Superliga siguen llegando y ayer plantilla, cuerpo técnico y directiva vivieron su momento en la sede de la Deputación da Coruña. El presidente del organismo, Valentín González; y los diputados Antonio Leira, Cristina Rey y Evaristo Ben recibieron a esta formación, destacando Formoso el “orgullo” de la Deputación por haber contribuido a los éxitos del club con su apoyo constante.

Un respaldo que, sin duda, el Aldebarán necesitará más que nunca para regresar a la élite del voleibol nacional, ya que cabe recordar que tras su último ascenso en 2024, tuvo que renunciar a representar a Galicia en esta categoría al no contar con el suficiente apoyo económico. Una situación en la que están trabajando para que no se vuelva a repetir.