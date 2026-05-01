Alfombra azul para el Aldebarán en el Concello

La primera formación y parte de la cantera, en el homenaje llevado a cabo en el Concello Raquel Piñeiro

No le quedaban más días a abril para que el Aldebarán de San Sadurniño siguiese consiguiendo éxitos, así que la recepción institucional en el Concello tuvo lugar ya en mayo. Un primer día de este mes en el que el alcalde, Secundino García Casal y el edil de Deportes, Manel Martínez Pérez, felicitaron personalmente tanto a la primera plantilla, el Intasa, por su regreso a Superliga, como a unas escuadras de base que asimismo demostraron el potencial de la entidad local en el panorama gallego, con los títulos del conjunto infantil y del benjamín masculino.

El Intasa San Sadurniño es de Superliga Más información

Los dirigentes locales quisieron trasladar a jugadores y cuerpo técnico su agradecimiento “polo traballo que fan a prol do deporte e por poñeren o nome de San Sadurniño no máis alto dos podios de dentro e de fóra de Galicia”. Ahora, a los más pequeños todavía les queda el premio del Estatal.