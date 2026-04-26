El Intasa San Sadurniño se queda sin la corona de la Superliga Masculina 2

El Intasa, antes de comenzar la final Mario Sena

El Intasa San Sadurniño no pudo cerrar la fase de ascenso con la corona de campeón tras caer ante un SUAC Canarias que, apoyado por su afición, se adjudicó una final muy igualada.

Después de que ambos equipos se quitasen la presión por ya haber conseguido su gran objetivo, el ascenso a Superliga, sólo les quedaba luchar por la gloria de ser el campeón de la categoría de plata. Ambos conjuntos querían convertir esta final en una auténtica fiesta y así lo hicieron. Con un ambiente muy festivo, todos los jugadores salieron muy relajados, pues querían disfrutar de lo que estaban viviendo. Aun así, los pupilos de Pablo Gómez Parga salieron un poco mejor que su rival, gracias a la puntería de Roi Losada desde el saque y con Manuel Aba en el remate. Así consiguieron las primeras rentas del partido, ante un equipo local que no era capaz de encontrar su ritmo (5-8).

Por ello, buscó ser más agresivo en los bloqueos aprovechando el poderío físico de Camacho. De esta manera, logró meterse en el partido y empatar este primer set, ante un Intasa que mantuvo la calma a pesar de la presión de la afición local (15-15). En ese momento, empezó un nuevo encuentro en el que ambos equipos intercambiaron golpes, en los que tras dos errores, el SUAC se impuso en esta manga (25-23).

En el inicio del segundo parcial, esa igualdad se mantuvo. Los dos equipos sacaron su mejor versión para tratar de someter a su rival. Si uno hacía un gran punto con un remate, el otro lo replicaba al instante. También pasaba lo mismo con los bloqueos. Mientras que en el conjunto de San Sadurniño sobresalía Luis Meza, en el lado canario lo hacía Luis Carlos Duverger (7-8). Con todo, el Intasa realizó un cambio de ritmo, subió su intensidad y logró poner una renta de cinco puntos, que se dedicó a administrar para apuntarse este segundo set y empatar esta disputada final (17-25).

Debido a esa situación, el SUAC salió enrabietado a la tercera manga. Quería dejar atrás esa mala imagen que mostró, así que impulsado por Matías Corzo y Llopart, rápidamente se puso por delante en el luminoso (3-0), pero el Intasa resistió esa embestida y, poco a poco, apoyado en Manuel Aba, fue reduciendo esa diferencia gracias a un mayor acierto y a una roja al cuadro canario, hasta el punto de situarse cuatro puntos encima (9-13). Esa tarjeta descolocó al equipo local, y el “Sansa” lo aprovechó para adjudicarse esta tercera manga (20-25).

La cuarta era un todo o nada para el SUAC, por lo que decidió que tenía que dar su mejor versión si quería tener opciones. Volvió a salir muy fuerte para imponer su ritmo. En esta ocasión, los de Parga no fueron capaces de detener ese aluvión por lo que la diferencia se fue hasta los seis puntos (12-6). Trató de pararlo el técnico ourensano dos veces, pero no funcionó. La desventaja siguió creciendo hasta alcanzar los ocho. En ese momento, el Intasa sacó fuerzas de flaqueza para remontar ese set, pero no le bastó y el encuentro se puede al desempate (25-19).

Ese quinto parcial, el encuentro se convirtió en una guerra, con ambos conjuntos ofreciendo su mejor versión. Los dos querían hacerse con el título e iban a dejar el resto en la pista para conseguirlo. Cada punto valía oro y los jugadores lo sabían, que lo festejaban como si fuese el último. El cuadro de San Sadurniño logró distanciarse un poco en el marcador, pero el SUAC no se rindió y logró revertir la situación hasta ponerse el dos arriba. Esa situación hizo daño al conjunto visitante, que no logró reponerse y acabó sucumbiendo después de una gran final (15-9).