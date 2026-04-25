Los jugadores del Intasa, celebrando la victoria conseguida Cedida

El Intasa San Sadurniño es de Superliga. La victoria que el cuadro de Ferrolterra logró en la tarde de este sábado sobre el UBE L’Illa Grau de Castellón en la primera semifinal de la fase de ascenso confirma que tiene nivel para estar entre la élite del voleibol español. Así que, a partir de ahora, será el turno de que el club busque los apoyos –y que empresas y administraciones se mojen con el proyecto– para que la comaca vuelva a estar presente en la máxima categoría nacional.

A pesar de toda la presión que podía tener el conjunto de Pablo Gómez Parga por todo el alto nivel mostrado por su rival, lo cierto es que no la notó. Fiel a sus premisas de ser muy efectivos en el saque y en el bloqueo, el Intasa tomó rápidamente la iniciativa ante un cuadro castellonense que no encontraba la manera de detener esa táctica, con Roi Losada, Luis Meza y Rafael Albornoz como protagonistas. Ese acierto les permitió coger cierta ventaja en el primer set (6-9).

Con todo, el L’Illa Grau reaccionó y comenzó a pagar con la misma moneda. No quería dejarse ir tan pronto en un partido tan importante. Se sacudió los nervios iniciales y castigó cada error que cometían los de San Sadurniño. Así, consiguieron darle la vuelta a la manga (19-16). El cuadro local trató de volver a comandar en el partido, pero fue demasiado tarde y acabó cediendo esta manga debido al buen hacer de Iurisevich (25-21).

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Aunque ese fue un duro golpe, los pupilos de Parga se repusieron en el segundo parcial. Sabían que todavía quedaba mucho encuentro por delante y no se podían guardar ni un ápice de energía. Buscaron volver a los básicos, a aquello que le había funcionado para castigar a un cuadro castellonense que estaba muy fino, especialmente en los remates. De esta manera, pudo comandar esa segunda manga con bastante comodidad (16-25).

El cuadro de Ferrolterra trató de aprovechar la inercia de esta victoria parcial tomando el mando del partido desde el comienzo del tercer set. Poco a poco, su distancia fue creciendo y, cuando en el tramo central de esta manga el rival pareció tratar de darle la vuelta al marcador, el Intasa sacó a relucir la potencia de su bloqueo para aumentar su distancia y llevarse el parcial con una diferencia muy holgada.

El cuadro de Ferrolterra estaba a un solo parcial de culminar el ascenso a la élite nacional de esta disciplina. Y en esta situación al Intasa no le entró el vértigo. Al contrario, desde el principio de la cuarta manga empezó a mostrarse superior a su rival, atacando con claridad, defendiendo con orden y sumando puntos a su casillero poco a poco para encaminarse a la victoria.

De hecho, a la escuadra de San Sadurniño no le tembló el pulso y por eso no hubo discusión a posible a un logro que culmina una gran temporada para una escuadra que ha demostrado su nivel durante todos los meses que ha durado el campeonato.