El Intasa San Sadurniño pierde, pero se mete en semifinales

Imagen del partido entre el Intasa y el Arona RFEVB

El Intasa San Sadurniño estará en semifinales de la fase de ascenso a la Superliga masculina. Aunque no fue capaz de ganar su segundo partido del grupo B, el que lo enfrentó al Grupo Egido Pinto, los dos sets ganados con los que empezó al partido le dieron el pase a la penúltima ronda del torneo.

Como si fuese la continuación del primer encuentro de la fase de ascenso, el comienzo del choque ante el cuadro madrileño confirmó el buen momento en el que estaba el Intasa San Sadurniño. Así, tras la igualdad de los primeros compases, en los que los intercambios fueron constantes, el conjunto de Ferrolterra se empezó a distanciar el rival en el tramo central del parcial. Y, a pesar de que el rival trató de reducir distancias, la velocidad de crucero de la escuadra gallega fue suficiente para hacerse con la victoria en el set (23-25).

Además, esta ventaja no hizo que el Intasa San Sadurniño bajase el pistón. Todo lo contrario, porque el cuadro de Pablo Gómez Parga siguió su dinámica y eso le hizo ponerse por delante –con más o menos renta– en el marcador. Daba la sensación de que el Pinto tenía que hacer mucho más para sumar sus puntos, mientras que al cuadro de San Sadurniño apenas le costaba, así que anotarse la segunda manga, y asegurarse un punto y la clasificación para semifinales, fue el resultado lógico.

El inicio del tercer parcial dejó ver los mejores momentos de la escuadra madrileña, que se tradujo en una ventaja de tres puntos (5-2) que, por ser el principio de set, no pasaba de ser preocupante. Porque en cuanto el Intasa puso a funcionar su bloqueo, la igualdad volvió a aparecer en el marcador. Así que, llegados al tramo decisivo de este parcial, los pequeños detalles fueron los que marcaron las diferencias... y esta vez estos sonrieron a Grupo Egido Pinto para forzar una cuarta manga en el duelo.

Encorajinado por esta derrota parcial, el Intasa entró al cuarto parcial con ganas de resolver el partido cuanto antes. Pero, a pesar de cobrar una renta de cuatro puntos, enseguida su adversario reaccionó y tomó la delantera con seis anotaciones consecutivas aprovechando el saque de Guillermo Loeches. El cuadro madrileño, a pesar de los intentos de reacción de la escuadra de Ferrolterra, mantuvo su ventaja con el transcurso del set y por eso se hizo con el parcial y mandó el encuentro a la muerte súbita.

En este desempate, las alternativas en el marcador fueron constantes. Tanto que al final del parcial los dos contendientes tuvieron la ocasión de llevarse... pero la suerte sonrió al final a la formación madrileña, que ahora debe confirmar este logro ante el Arona.