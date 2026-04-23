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Intasa San Sadurniño

El Intasa se estrena por la vía rápida (3-0)

El cuadro de San Sadurniño derrotó al Arona Spring in Motion en su debut en la fase de ascenso a la Superliga

Juan Quijano
Juan Quijano
23/04/2026 19:36
Los jugadores agradecieron el apoyo de la afición
Los jugadores, tras una victoria en la liga regular
Jorge Meis
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Ni una hora y media tardó el Intasa San Sadurniño en hacerse con su primera victoria en la fase de ascenso a la Superliga masculina de voleibol. La escuadra de Ferrolterra derrotó por la vía rápida el Arona Spring in Motion y, de esta manera, encarrila su pase a las semifinales de esta promoción. Porque, además de ganar, el hecho de hacerlo por tres sets de diferencia le dará más posibilidades de pasar en caso de un empate final en el grupo B de esta competición.

Intasa San Sadurniño y Arona Spring in Motion se alternaron al mando -ninguno fue capaz de cobrar una ventaja de más de dos puntos– durante gran parte de un primer set que discurrió a toda velocidad, sin apenas errores y con constantes intercambios. Solo en el tramo intermedio del parcial el cuadro canario pareció despegarse de su rival al cobrar una renta de cuatro puntos pero, cuando parecía dirigirse hacia la victoria en el primer parcial, el cuadro de Ferrolterra  estuvo más acertado en los puntos finales para llevarse el set.

Poco a poco el conjunto de San Sadurniño empezó a llevar el partido a su terreno, a sacar con firmeza y a hacer valer la potencia de su bloqueo. Así que en el segundo parcial, además de tomar el mando, empezó a agrandar su distancia hasta alcanzar los seis puntos de diferencia (14-8), que pudieron ser más de haber estado más acertado en situaciones en las que parecía tener todo a favor, lo que obligó al entrenador de la escuadra tinerfeña a pedir un segundo tiempo muerto para recuperar posibilidades de triunfo parcial.

Y, aunque no de manera inmediata, el cuadro tinerfeño fue capaz de reducir distancias (18-17) y amenazar lo que estaba siendo un set más o menos plácido para la escuadra de Ferrolterra. Sin embargo, tres puntos consecutivos para la escuadra dirigida por Pablo Parga le devolvieron una ventaja más o menos cómoda y lo enfilaron a la victoria en la segunda manga para garantizar que, al menos, iba a sumar un punto en este partido inaugural de la fase de ascenso.

La igualdad que caracterizó el tercer parcial se apreció en la manera en la que se desarrolló el primero. De todas maneras, esta vez el Intasa San Sadurniño no necesitó esperar al tramo final del set para despegarse un poco del rival, aunque sin que las distancias fuesen significativas. Pero la manga iba discurriendo y la diferencia no se iba reduciendo, así que el parcial llegó a su tramo decisivo con las cosas bien encarriladas para el Intasa. Además, en este momento volvió a sacar a relucir su capacidad en el bloque para acabar llevándose la primera victoria en esta fase de ascenso a Superliga.

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