Pablo Parga, entrenador del Intasa San Sadurniño: “Ni favoritos ni tapados: vamos con la idea de competir contra cualquiera”

Pablo Parga, dando instrucciones durantre un tiempo muerto Jorge Meis

Dar el salto a Superliga masculina es el premio que el Intasa San Sadurniño busca a partir de hoy, y hasta el domingo, en la fase de ascenso que se disputa en Las Palmas de Gran Canaria. Los seis mejores de la liga regular –los dos primeros de los tres grupos de la competición– se concentran en Gran Canaria con el objetivo de hacerse con uno de los dos puestos que conceden el ascenso a la máxima categoría nacional de volebol. El cuadro de Ferrolterra, que fue segundo en el grupo A de la primera fase, inicia con el partido que lo enfrenta al Arona Spring in Motion –18.00 horas, Carlos García San Román–. Intentará dar el primer paso hacia el ascenso, objetivo que su entrenador, Pablo Gómez Parga (Ourense, 1977) analiza antes de que inicie esta promoción.

¿Cómo llega el Intasa San Sadurniño a la fase de ascenso?

Bien, bien. Terminamos la liga regular bastante estresados y agobiados por las muchas lesiones que tuvimos en el tramo final, que lastraron la ventaja que teníamos. Pero al final conseguimos la clasificación para la fase de ascenso tras una competición muy igualada, de mucho nivel. Ahora tuvimos un período para recuperar a la gente que estaba dañada, volverlos a meter en la dinámica del grupo y poder entrenar.

¿Estas tres semanas de parón han venido mejor física, táctica o mentalmente?

Un poco de todo... pero sobre todo psicológicamente, porque la cabeza, después de tantos días, entrenamientos, partidos, está saturada. Pero recuperar las sensaciones de volver a competir por un objetivo hace que gente esté contenta.

¿Qué rol quiere jugar el Intasa San Sadurniño en esta fase?

Después de ser segundo en uno de los grupos más duros de la competición, vamos con el rol de competir contra cualquiera: no somos favoritos ni somos tapados. Simplemente vamos competir, a darlo todo y a aspirar a lo máximo.

¿Que la fase de ascenso sea en Canarias convierte en favoritos a los equipos insulares?

Sí. El SUAC Canarias, por ejemplo, terminó la liga regular con quince victorias consecutivas, es el organizador, un equipo muy potente... y el favorito para conseguir el ascenso. Pero hay que jugar, porque es como si fuera un torneo del KO y, como te despistes un poco, te puede ganar cualquiera.

¿Le gusta el calendario al que van a tener que hacer frente en esta fase de ascenso?

Al final, si quieres llegar a la final y ascender tienes que ganarle a todos. Nosotros jugamos el jueves a las 17.00 y el viernes a las 10.00 y vamos sin presión: son los rivales los que la tendrán en función de nuestros resultados. Pero si estás en una fase de ascenso hay que ganar todos los partidos, da igual con quién toque: en la fase de grupos evitamos al SUAC Canarias, pero nos enfrentamos a dos primeros clasificados, grandes equipos. Va a ser complicado, como lo fue la Copa Príncipe en la que nos enfrentamos a estos rivales, pero vamos con mucha ilusión y a hacerlo lo mejor posible.

¿Qué espera de los rivales de esta primera fase en relación a lo que fue su enfrentamiento en la Copa Príncipe?

Ambos equipos se han reforzado con jugadores que no estaban entonces o que no estaban en sus mejores condiciones y van a ser rivales potentes, fuertes de la categoría. Pero nosotros también hemos demostrado que somos capaces de competir en estos torneos y vamos con la intención de darlo todo para hacerlo lo mejor que nos sea posible.

¿En qué aspecto de juego pueden marcar diferencias?

En la combinación saque-bloqueo, que lo estamos trabajando mucho, lo podemos hacer bastante bien. Esperemos hacerlo también en la fase de ascenso, porque con el calor el balón pesa menos y va bastante más rápido. Habrá que acostumbrarse, pero lo podemos hacer bastante bien.

¿Que la última vez que se consiguió la plaza el Intasa hubiese renunciado al ascenso los hace más peligrosos?

No sé si más o menos peligroso, nosotros lo que tenemos que hacer es jugar, competir y darlo todo en la pista. A partir de ahí, la directiva intentará conseguir el dinero para lograr el ascenso si se logra el derecho deportivo. Por eso, lo más importante son los primeros partidos, jugar bien y competir ante estos grandes rivales... y a partir de ahí habrá que buscarse la vida para tener dinero.