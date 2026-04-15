El “Mini Intasa” se corona como nuevo rey gallego

El equipo infantil del Aldebarán arrasó en los dos partidos que disputó Avilés Photox

“Vamos con la idea de ganar el Gallego. Los chicos están muy motivados, con muchas ganas”, así de claro había sido Rafael Albornoz, entrenador del equipo infantil del Aldebarán San Sadurniño, antes de disputar el campeonato y el internacional chileno no falló en su apuesta. Sus pupilos se proclamaron nuevos reyes autonómicos tras disputar un torneo perfecto en el que no cedieron ni un solo set ni en semifinales ni en la final.

Además de conquistar este título, el equipo consiguió la clasificación para el Campeonato de España, que se disputará del 27 al 31 de mayo en Castellón de la Plana y en el que competirán 32 conjuntos. Ese será el premio para Edel Bouza Pazos, Xalo Fojo Moroño, Iago Álvarez Rodeiro, Saúl Souto Merlan, Pablo Sande Fernández, Elías Serantes Díaz, Fernando Calvo Mariño, Sergio Casco Lijeron y Abdias Nava Quintero, que realizaron un certamen gallego espectacular desde el comienzo.

El cuadro dirigido por Rafa Albornoz sabía que tenía el potencial de ser el campeón, ya que un año antes, bajo las órdenes de Charly Suárez, se había quedado con la miel en los labios al ser segundos. Por ello, también tenían una motivación mayor.

En el primer partido que disputaron, en la semifinal frente al Ciudad de Coruña, el “Mini Intasa” salió a por todas y arrasó a su rival al ganarle por un cómodo 3-0, después de realizar tres sets muy buenos (21-25, 25-27 y 19-25). Con todo, eso todavía no era suficiente para ir al Nacional, les quedaba ganar la final y así quitarse el amargo sabor de boca del año pasado. Enfrente estaba el Jealsa Boiro, que ganó por 3-1 al Korbis Iberik Hoteles.

Sin embargo, eso les dio igual porque el cuadro de San Sadurniño, comandado por un Edel Bouza que fue el MVP de la competición, arrasó a su rival en tres mangas (12-25, 10-25 y 16-25) para conseguir el cetro autonómico y clasificarse para el Campeonato de España.