Rafael Albornoz, jugador del Intasa San Sadurniño: “No tengo dudas de que haremos una buena fase de ascenso”

El chileno, durante una de sus jornadas de entrenamiento con la cantera local Martín Barreiro

El Intasa San Sadurniño puede presumir de muchas cosas este año. De haber logrado la segunda posición en la Copa Príncipe disputada en Pinto –Madrid– ante un gran rey de Copas como es la Textil Santanderina; de haberse proclamado subcampeón del grupo A consiguiendo una peleada clasificación para el playoff de ascenso –ganó quince de sus veinte partidos– y, en esa lista, de contar entre sus filas con el nombre del internacional chileno Rafael Albornoz –Santiago, 1996–.

Pinceladas de algunas de las cosas conseguidas por los galos locales del voleibol que ahora preparan, con el mismo ahínco que siempre, un nuevo combate para volver a la élite –eso sí, si la economía lo permite–. Y lo hacen con este reconocido receptor sudamericano, que llegó a la competición española la campaña de la pandemia –"ese año estuve en Tenerife y luego en Madrid, este es mi primer año en Galicia”, señala–, convencidos de las posibilidades reales de su equipo de alcanzar el objetivo.

Siempre estuvieron ahí, pero en realidad la clasificación para esta nueva fase de ascenso fue dura y trabajada. ¿Cómo lo vivieron desde dentro?

Nos fue muy bien en la primera vuelta. Luego tuvimos un buen resultado en la Copa Príncipe y también comenzamos bien la segunda vuelta. Creo que tiene que ver con muchas cosas... Hay mucha gente que está estudiando, trabajando y hay veces que la liga se hace un poco extensa. Nuestro trabajo fue bueno y siempre hay cosas que se pueden mejorar. Lamentablemente tuvimos ese bajón que depende de muchos factores, no sólo de nosotros. Hay momentos donde jugamos bien y los rivales jugaron mejor... Costó un poco la clasificación pero tenemos un equipo con jugadores que están acostumbrados a vivir estas situaciones de presión.

Desde el final de infarto de la liga al inicio de la fase casi tienen un mes de preparación, queda tiempo pero ahora ¿cómo ve a su equipo para este nuevo reto?

No tengo muchas dudas de que vamos a hacer una buena fase. Podemos estar ahí peleando. Te lo digo con mucha confianza. Creo que el grupo está bastante compenetrado. Yo vengo de fuera, el resto ya se conoce desde hace mucho más tiempo y el equipo tiene un buen funcionamiento. Hay que trabajar ciertos aspectos que quizá los hemos dejado un poco de lado o le hemos dado un poco menos de importancia y nos dimos cuenta de que no había que hacerlo. Tenemos estas semanas para prepararnos, para trabajar aspectos individuales y colectivos. Por mi parte veo a todos mis compañeros en pro de cumplir unas buenas semanas de trabajo y de ser una buena fase.

Una pausa de preparación y también de recuperación para alguno de sus compañeros un poco más “tocados” como puede ser Roi Losada

Es importante para los que vienen con ciertas molestias y además es un descanso mental. Honestamente, en las últimas semanas, sabiendo que se nos estaba poniendo un poco cuesta arriba, es difícil llevarlo. Sigues sabiendo que depende de ti pero igualmente sabes que tienes que hacer un buen trabajo, que no te puedes equivocar en ciertos momentos y a nivel mental agota. Y a nivel físico veníamos llevando la sobrecarga que fue grande.

Costó un poco la clasificación pero tenemos un equipo con jugadores que están acostumbrados a vivir estas situaciones de presión

Dependían de ustedes mismos como bien dice pero ¿cuán larga se hizo la recta final y cómo pesaba esa responsabilidad?

Fue una mezcla de emociones. Por mi parte el hecho de saber eso, que dependíamos de nosotros, te da cierta tranquilidad porque no tienes que mirar otros resultados, que eso hace que se complique mucho más, viendo con la calculadora los partidos de los rivales. En nuestra cabeza estaba eso, a pesar de los malos resultados que tuvimos. Había que tratar de generar cierta estabilidad en nuestro juego porque sí que hubo un declive. Yo sentía que la idea no era tratar de ser mejor que ese equipo o jugar mejor que el otro... Era encontrar esa estabilidad en nuestro juego, volver a encontrar esa tranquilidad y esa confianza que tuvimos durante toda la temporada y eso iba a hacernos jugar mejor que el rival.

¿Pasó factura en ese tramo final la exigencia liguera y de Copa?

Hay veces que pasa. Pasa también que juegas la Copa y obtienes un buen resultado y luego vuelves a hacer una buena segunda vuelta. En este caso, si bien tuvimos ese declive al final y te genera cierto estrés, esto nos va a permitir poder ver qué estuvimos haciendo mal, qué cosas se pueden trabajar. Hay veces que obtener malos resultados te ayuda a generar ciertos cambios que te van a ayudar a jugar mejor. El voleibol es un deporte en el que si bien uno tiene que rendir a nivel individual, si el colectivo no funciona es muy difícil que te vaya bien.

Yo estoy contento en el club, todos trabajan para que esto funcione de buena manera

Es su primer año en Sansa y ahora ya sabe que aquí siempre se sufre

Se sufre pero también tiene que ver un poco con el nivel que hay en Galicia, en el grupo en el que estuvimos. El nivel es alto. Nos tocó encontrarnos con equipos que podían ir quintos o sextos y que juegan muy bien. No había ningún partido sencillo, que fuese simple, de ganar fácil, de aquí no pasa nada... En ninguno te podías relajar, había que estar en todos a tope.

En estos momentos ¿qué equipos ve cómo candidatos al ascenso?

Siempre voy a poner a Sansa de primero, porque creo que a nosotros nos va a ir muy bien. Suac tiene un equipo muy completo, juegan muy bien, juegan en casa y eso influye bastante. Luego, Arona Tenerife tiene jugadores que llevan mucho tiempo, tienen un proceso que ya lleva muchos años. Y también se puede meter a UBE L’Illa Grau, que tuvo una gran temporada, sobre todo al final, en la segunda vuelta y jugaron muy bien.

Y usted a nivel personal ¿qué tal está en San Sadurniño? ¿Es pronto para preguntarle si va a continuar?

Hablaré con ellos sobre eso al final de la temporada. Pero me ha encantado. El clima, es bonito... me siento cómodo. El norte de España es maravilloso, tranquilo, hay de todo y se puede hacer de todo. Aunque hay otras cosas que me tiran.. Mi novia está en Madrid –si bien es asturiana–, uno de mis hermanos también se quiere venir...Yo estoy contento en el club, todos trabajan para que esto funcione de buena manera y eso, al final, sea cual sea el resultado, a ti te permite poder estar un poco más tranquilo y también querer hacerlo mejor... porque hay en sitios donde el resultado es muy importante. Aquí me encontré otra forma de trabajar. En general estoy agradecido con cómo ha sido la temporada. He generado bastante aprendizaje y el hecho de trabajar con las categorías inferiores también me ha gustado mucho.