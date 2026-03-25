Rafa Albornoz, técnico del Aldebarán infantil: “Sí que había esa sensación de poder ser primeros”

Los infantiles de San Sadurniño, con su técnico Cedidda

No ha sido una completa sorpresa que el conjunto infantil del Aldebarán San Sadurniño cerrase el pasado fin de semana la fase regular de Primera División autonómica como absoluto líder. Una primera posición conseguida con 17 victorias en 18 encuentros –su único traspié fue ante Ourense hace dos semanas– y que los ahora dirigidos por Rafa Albornoz ya habían comenzado a trabajar hace doce meses, con su medalla de plata en el Campeonato Gallego –por aquel entonces con Charly Suárez en el banquillo–.

El internacional chileno supo continuar y mejorar la línea dejada por el técnico herculino, con sus pupilos facilitándole este trabajo. “Venían con una muy buena base. Desde el inicio, por mi parte, se hizo simple. Todos lo disfrutamos bastante, que es lo importante”, comenta el entrenador, encargado tanto de esta formación como del cuadro juvenil.

Un dominio absoluto en la fase regular que, si bien no era un objetivo inicial, se fue plasmando ya desde prácticamente el inicio de la competición, como apunta su técnico. “Yo no conocía la liga –llegó procedente del Leganés– y no sabía el nivel”, relata Albornoz. Pero sus jugadores sí. “Noté que ya jugaban bien y poco a poco nos fuimos planteando objetivos, yo a nivel personal, los chicos y el club. Diría que luego de las dos o tres primeras jornadas ya fue un poco la sensación de que podíamos optar a la primera posición”.

Un resumen sencillo de lo que ha sido una auténtica gesta en la casa azul para esta formación, cuya base está compuesta por muchos de los que el pasado año lograron esa plata autonómica. El próximo paso en la senda de este “mini Intasa”.

Chicos para todo

“Podemos clasificar para el Campeonato de España”, cuenta Albornoz. Y para ello tendrán que ocupar esa primera posición en Boiro el próximo día 11 de abril. “Vamos con la idea de ganar el Gallego. Los chicos están muy motivados, con muchas ganas. Hay que tratar de generar confianza y que sepan que hay que ir partido a partido”, señala el receptor. No preocupa en absoluto a Albornoz el hecho de jugarse esta fase final sin idas y vueltas, ya que la confianza en los suyos es total.

“Los veo bien en cualquier circunstancia”, cuenta el de Chile, recalcando de nuevo la necesidad de crear desde la confianza. “Pueden sentir cierta presión, algo mayor, porque ya les ha ido bien. Trato de transmitir que el trabajo que estamos haciendo ha ido bien, seguir en la misma línea. Y, sobre todo, que lo disfruten. Si lo hacen, si lo pasan bien, las cosas salen mejor”, subraya el jugador.

Con el gran punto fuerte, no sólo de realizar un buen juego, sino de conocerse bien y “ser muy buenos amigos”, parten en esta carrera hacia, por qué no, ahora el título autonómico –que el pasado año logró el Boiro–. Edel Bouza Pazos, Xalo Fojo Moroño, Iago Álvarez Rodeiro, Saúl Souto Merlan, Pablo Sande Fernández, Elías Serantes Díaz , Fernando Calvo Mariño, Sergio Casco Lijeron y Abdias Nava Quintero tienen poco más de dos semanas para trabajar en ese muy factible plan de convertirse en los nuevos reyes infantiles del voleibol gallego.

Una fortaleza a asaltar que, en esta ocasión, se quedaron a las puertas sus compañeros juveniles –quintos–. Un buen campeonato con final agridulce, si bien Albornoz, aunque reconoce la frustración por no lograr esa clasificación también señala que “se trabajó muy bien. Ojalá hubiese sido mejor, si bien se disfrutó bastante del proceso. Pudimos competir con equipos que tenían más jugadores y fue lindo".