El Intasa San Sadurniño jugará una nueva fase de ascenso

El equipo de Parga celebra su triunfo Jorge Meis

No se podía fallar y no lo hizo. El Intasa San Sadurniño superó al Dumbría tras un duelo muy disputado y logró meterse en la fase de ascenso a la Superliga Masculina (3-1)

En este partido no se podía especular. Había que ir a ganar desde la primera jugada, y así lo demostró el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga. Saltó al Municipal con las ganas de un equipo que sabe a lo que juega. Impulsado por el acierto en el saque de Jaime Caamaño y los buenos bloqueos de sus compañeros, entre los que sobresalió Manuel Aba, los locales lograron un cómoda renta de cinco puntos, que obligó al técnico visitante, Senra, a parar el partido para que los suyos reaccionasen (7-2).

Con todo, su intención tardó en verse porque el Intasa seguía muy fino y castigando cada error del Dumbría. Sin embargo, un fallo en el remate de Manuel Gomes, que estaba jugando bien, propició una pequeña remontada que estuvo encabezada por Francisco José Garea y Máximo Rengifo (15-12). En ese momento, comenzó otro encuentro en el que los puntos se sucedieron de manera continua para los lados. Ese intercambio benefició al ‘Sansa’, que aprovechando el estado de forma de Aba y Caamaño, abrió un pequeño parcial para anotarse un primer set en el que dejó claras sus intenciones (25-21).

Con el cambio de lado, la cosa pareció cambiar. Aunque golpeó primero el cuadro sadurniñense, el Dumbría quería devolverle la moneda a su vecino y demostrar que ellos también querían ganar. Especialmente un Vladimir Hadziev que, si bien había empezado algo errático, ahora estaba cargando con la ofensiva de los suyos (5-7). En ese momento, el Municipal se encendió para que los suyos no se viniesen abajo y remontasen ese set. Y así hicieron gracias a Aba, Caamaño y Albornoz. Entre los tres no sólo le dieron la vuelta al set, sino que cambiaron la dinámica. Ahora todos sus compañeros confiaban más en cada balón y estaban más finos en las recepciones tras los saques cortados visitantes (14-12).

Pero el conjunto visitante no se iba a rendir tan fácilmente. Logró sobreponerse a ese duro golpe para adjudicarse el segundo set (24-26). El Intasa tenía que apretar si quería llevarse los tres puntos. No podía conceder nada más. Y así intentó hacerlo en la tercera manga, en la que a pesar de no comenzar bien, se supo reponer gracias al acierto Yoel Moreno. Sin embargo, cuando todo parecía ir sobre ruedas, encajó un parcial de 0-6 que obligó a Parga a parar el partido y abroncar a los suyos para que despertasen.

Y tras un breve instante, lo hicieron justo al final para anotarse una manga muy disputada y que pudo caer para cualquier lado (26-24). Esa igualdad se mantuvo durante el cuarto periodo, unos luchaban para adjudicarse la victoria y otros para seguir vivos. Ninguno quería fallar ni arriesgar, pero en el momento de la verdad, el ‘Sansa’ lo hizo y no le pudo salir mejor, ya que rompió el duelo, lo que sirvió para ganar este duelo y estar en la fase de ascenso.