Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño jugará una nueva fase de ascenso

El conjunto de Pablo Gómez Parga no falló en el último partido frente al Dumbría

Iago Couce
Iago Couce
21/03/2026 19:01
El equipo de Parga celebra su triunfo
El equipo de Parga celebra su triunfo
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No se podía fallar y no lo hizo. El Intasa San Sadurniño superó al Dumbría tras un duelo muy disputado y logró meterse en la fase de ascenso a la Superliga Masculina (3-1)

En este partido no se podía especular. Había que ir a ganar desde la primera jugada, y así lo demostró el conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga. Saltó al Municipal con las ganas de un equipo que sabe a lo que juega. Impulsado por el acierto en el saque de Jaime Caamaño y los buenos bloqueos de sus compañeros, entre los que sobresalió Manuel Aba, los locales lograron un cómoda renta de cinco puntos, que obligó al técnico visitante, Senra, a parar el partido para que los suyos reaccionasen (7-2). 

Con todo, su intención tardó en verse porque el Intasa seguía muy fino y castigando cada error del Dumbría. Sin embargo, un fallo en el remate de Manuel Gomes, que estaba jugando bien, propició una pequeña remontada que estuvo encabezada por Francisco José Garea y Máximo Rengifo (15-12). En ese momento, comenzó otro encuentro en el que los puntos se sucedieron de manera continua para los lados. Ese intercambio benefició al ‘Sansa’, que aprovechando el estado de forma de Aba y Caamaño, abrió un pequeño parcial para anotarse un primer set en el que dejó claras sus intenciones (25-21). 

Con el cambio de lado, la cosa pareció cambiar. Aunque golpeó primero el cuadro sadurniñense, el Dumbría quería devolverle la moneda a su vecino y demostrar que ellos también querían ganar. Especialmente un Vladimir Hadziev que, si bien había empezado algo errático, ahora estaba cargando con la ofensiva de los suyos (5-7). En ese momento, el Municipal se encendió para que los suyos no se viniesen abajo y remontasen ese set. Y así hicieron gracias a Aba, Caamaño y Albornoz. Entre los tres no sólo le dieron la vuelta al set, sino que cambiaron la dinámica. Ahora todos sus compañeros confiaban más en cada balón y estaban más finos en las recepciones tras los saques cortados visitantes (14-12).

Pero el conjunto visitante no se iba a rendir tan fácilmente. Logró sobreponerse a ese duro golpe para adjudicarse el segundo set (24-26). El Intasa tenía que apretar si quería llevarse los tres puntos. No podía conceder nada más. Y así intentó hacerlo en la tercera manga, en la que a pesar de no comenzar bien, se supo reponer gracias al acierto Yoel Moreno. Sin embargo, cuando todo parecía ir sobre ruedas, encajó un parcial de 0-6 que obligó a Parga a parar el partido y abroncar a los suyos para que despertasen. 

Y tras un breve instante, lo hicieron justo al final para anotarse una manga muy disputada y que pudo caer para cualquier lado (26-24). Esa igualdad se mantuvo durante el cuarto periodo, unos luchaban para adjudicarse la victoria y otros para seguir vivos. Ninguno quería fallar ni arriesgar, pero en el momento de la verdad, el ‘Sansa’ lo hizo y no le pudo salir mejor, ya que rompió el duelo, lo que sirvió para ganar este duelo y estar en la fase de ascenso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El equipo de Parga celebra su triunfo

El Intasa San Sadurniño jugará una nueva fase de ascenso
Iago Couce
Los jugadores del Intasa se animan tras un punto

Intasa San Sadurniño-Dumbría: Un derbi que puede valer unos playoffs
Iago Couce
El Intasa ganó su último partido a domicilio de la liga regular

El Intasa San Sadurniño se lleva el derbi ante el Arenal Emevé después de un gran partido
Redacción
El local, durante el duelo ante el Suac canario que finalizó con la primera derrota en el Municipal de la campaña

Marcos Piñón, jugador del Intasa San Sadurniño: “Confío de pleno en que lo vamos a sacar”
Miriam Tembrás