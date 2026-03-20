Intasa San Sadurniño-Dumbría: Un derbi que puede valer unos playoffs

Los jugadores del Intasa se animan tras un punto Jorge Meis

Todo o nada. Así se puede definir el último partido de liga que va a disputar el Intasa San Sadurniño. El conjunto dirigido por Pablo Gómez Parga, aunque depende de sí mismo, necesita sumar una victoria, si puede llevarse los tres puntos mejor, para sellar su clasificación para la fase de ascenso a la Superliga masculina. Para conseguirlo, deberá vencer en el derbi frente a un Dumbría que llega en un gran estado de forma (17.00 horas, en el Municipal de San Sadurniño).

No será una tarea fácil para el Intasa conseguir esa misión, aunque lo va a dejar todo en la pista para que así suceda. Desde que comenzó la temporada, el conjunto local casi no se ha bajado de los dos primeros puestos de la clasificación –ocupó el sexto lugar en la jornada tres, el cuarto en la cuatro y el tercero en la cinco–, lo que habla del enorme rendimiento de todos los jugadores, especialmente después de una campaña pasada en la que las lesiones azotaron al equipo en el tramo importante de la temporada. Por ello, Parga indicó que “tanto los chicos como el club lo han hecho muy bien durante toda la temporada. En algún partido lo hemos pasado un poco mal contra las lesiones, pero lo hemos podido solventar y seguir en la zona noble. Vamos a luchar por conseguirlo”.

Para ello deberán mostrar su mejor versión, aquella que exhibieron durante un largo periodo y que les llevó a liderar cómodamente la tabla, antes de encajar dos derrotas que complicaron un poco sus opciones. Sin embargo, tienen una renta suficiente para conseguir su objetivo, sin tener que prestar atención a lo que pase en los duelos entre el Universidad de Valladolid-Rotogal Boiro Voleibol y en el Textil Santaderina-Suac Canarias.

Este último enfrentamiento es el que podría decantar todo, ya que se miden el primero, que es el conjunto isleño, contra el cántabro, tercero y principal perseguidor del Intasa –están separados por un solo punto–. Con todo, Pablo Gómez Parga no quiere "tener que hacer cábalas o cuentas para clasificarnos porque está todo muy igualado. Nuestra idea es ganar por 3-0 o 3-1 y sumar los tres puntos para no depender de nada ni de nadie”, apuntó.

Eso sí, reconoció que “no será un partido fácil. Dumbría está jugando muy bien, sobre todo en los últimos partidos que han recuperado a los lesionados que tenían. Va a ser muy duro porque, además de ser un derbi, está en juego la fase de ascenso, pero confío en los jugadores y en el jugar en casa ante nuestra gente, que fijo que nos darán esa energía extra”, indicó el ourensano.

La posible sede

Así, tampoco quiere que haya ninguna distracción para disputar ese encuentro tan determinante tanta para el club, como para el equipo y la afición. Eso sí, en caso de clasificarse para la fase, el técnico aseguró que “casi seguro que se dispute en Canarias y será organizada por el Suac. Nosotros no la pediremos porque ya son muchos años y les toca a otros”. Además, añadió que “no hay pensar en ello todavía, primero tenemos que conseguir un buen resultado ante el Dumbría, sumar esos tres puntos y luego ya pensaremos en el playoff”.

Como bien dice, primero hay que jugar ese derbi ante el peligroso Dumbría, en el que ambos conjuntos lo darán todo, pues hay mucho en juego y nadie quiere fallar.