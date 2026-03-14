Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Intasa San Sadurniño

El Intasa San Sadurniño se lleva el derbi ante el Arenal Emevé después de un gran partido

El conjunto de Parga mantiene la segunda posición a falta de una jornada

Redacción
14/03/2026 21:53
El Intasa ganó su último partido a domicilio de la liga regular
El Intasa ganó su último partido a domicilio de la liga regular
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ya lo había avisado el capitán Marcos Piñón, que para meterse en los playoffs todo pasaba por ganar los dos partidos que restan de liga y así lo hizo el Intasa San Sadurniño, que se llevó el derbi ante el Arenal Emevé después de cuajar un gran encuentro. El cuadro dirigido por Pablo Gómez Parga salió muy concentrado al Municipal de Lugo, pues era consciente de todo lo que se jugaba. Por ello, en cuanto rompió el encuentro para anotarse la primera manga por la vía rápida. 

En la segunda trató de hacer lo mismo, pero el equipo lucense reaccionó y presentó mucha más batalla aunque la perdiese (24-26). Con todo, eso le dio ánimos para el tercer parcial, en el que sacó su mejor versión para desarbolar al Intasa (25-16). Ante esta situación, los de Parga reaccionar y les devolvieron la moneda para ganar el cuarto y definitivo set. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Intasa ganó su último partido a domicilio de la liga regular

El Intasa San Sadurniño se lleva el derbi ante el Arenal Emevé después de un gran partido
Redacción
El local, durante el duelo ante el Suac canario que finalizó con la primera derrota en el Municipal de la campaña

Marcos Piñón, jugador del Intasa San Sadurniño: “Confío de pleno en que lo vamos a sacar”
Miriam Tembrás
Voleibol entre el Intasa y el Suac CanariasMartín Barreiro

El Intasa, sin argumentos frente a un SUAC Canarias intratable
Redacción
El Intasa espera sumar los tres puntos en su penúltimo partido en casa

Lucha por el liderato en el Municipal de San Sadurniño
Redacción