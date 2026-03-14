El Intasa San Sadurniño se lleva el derbi ante el Arenal Emevé después de un gran partido

El Intasa ganó su último partido a domicilio de la liga regular Jorge Meis

Ya lo había avisado el capitán Marcos Piñón, que para meterse en los playoffs todo pasaba por ganar los dos partidos que restan de liga y así lo hizo el Intasa San Sadurniño, que se llevó el derbi ante el Arenal Emevé después de cuajar un gran encuentro. El cuadro dirigido por Pablo Gómez Parga salió muy concentrado al Municipal de Lugo, pues era consciente de todo lo que se jugaba. Por ello, en cuanto rompió el encuentro para anotarse la primera manga por la vía rápida.

En la segunda trató de hacer lo mismo, pero el equipo lucense reaccionó y presentó mucha más batalla aunque la perdiese (24-26). Con todo, eso le dio ánimos para el tercer parcial, en el que sacó su mejor versión para desarbolar al Intasa (25-16). Ante esta situación, los de Parga reaccionar y les devolvieron la moneda para ganar el cuarto y definitivo set.