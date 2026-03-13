Marcos Piñón, jugador del Intasa San Sadurniño: “Confío de pleno en que lo vamos a sacar”

El local, durante el duelo ante el Suac canario que finalizó con la primera derrota en el Municipal de la campaña Jorge Meis

El Intasa ya no duerme en el cómodo colchón de líder en el que “reposó” durante muchas jornadas. Ese desde el que veía a cierta distancia a unos inmediatos perseguidores con los que ahora, en las dos últimas jornadas de la fase regular de Superliga 2, tiene que combatir para finalizar en esas dos primeras posiciones que dan acceso al playoff por el título.

Los de San Sadurniño no duermen en esa primera plaza, pero sí lo hacen en la segunda. Descansan en un lugar que depende de ellos mismos mantener, por lo que los capitaneados por Marcos Piñón llegan a estos dos últimos choques con toda la tranquilidad posible en esta situación.

Unos dos últimos enfrentamientos que, además, se da la casualidad que serán dos derbis –ante Emevé y Dumbría–, con el Intasa jugando su último partido en casa, delante de su afición. Un calendario “doméstico” al que no le da mucha importancia, ni para bien ni para mal, el líbero del Municipal. “Creo que da un poco igual que estos dos últimos partidos sean dos derbis. Nos lo jugamos todo en estos y da igual que sea con uno de fuera o de casa”, relataba el deportista que más brillante deja la pista con sus espectaculares recepciones.

Y en esa comodidad de no importar el rival y entregarse a sus opciones, Piñón sabe que las suyas son reales, factibles y que están casi en el bolsillo. “Yo confío plenamente en que lo vamos a sacar y estar en la fase”, señalaba el canterano local, “Textil es el rival más directo que tenemos y también tiene un calendario difícil”, añadía el jugador.

Sin nada que perder

Un CID Jovellanos –”un partido bastante duro”, definía– ante el que los propios azulones cedieron (3-2) en su último choque y, precisamente, el ahora todopoderoso líder Suac canario son los rivales de los de Cabezón de la Sal. Aunque Piñón lo tiene claro. “Confío, la verdad, en ganar los dos partidos y depender de nosotros mismos. Y no esperar un resultado negativo de Textil”, señalaba.

Una cuentas propiciadas por esos últimos tropiezos locales –en los que influyó la lesión de un Roi Losada que, si bien ya compite de nuevo con el equipo, no está al cien por cien– y por un Suac canarias imparable, con catorce victorias en catorce encuentros. La última, precisamente, ante el Intasa de Piñón.

“Ya desde que jugamos con ellos allí le vimos el potencial. Lo que pasa es que empezaron con varias derrotas al principio de liga –concretamente no ganaron su primer duelo hasta la jornada seis– porque les faltaban fichajes extranjeros. Se veía que si cualquiera de nosotros pinchábamos, tenían la capacidad de ganarle a cualquiera con el equipo que tienen ahora”, relata el líbero.

Y así fue, endosándole a los de San Sadurniño su primera derrota en casa. Una grandiosa racha rota por el líder en la penúltima jornada como local y de la que los entrenados por Parga tienen que estar especialmente orgullosos. Con ese duelo ya debajo de la colcha, el Intasa visita ahora al Emevé Lugo -17.00 horas- de su exjugador y técnico Manuel Blanco, sin tratos especiales ni contactos previos.

“Ojalá pudiéramos arreglarlo así”, responde entre risas Piñón, “pero más mérito tiene ganarlo en la pista”. Y así saldrán de San Sadurniño en la tarde del sábado –el propio líbero tras una mañana de trabajo como policía local en Narón– para sumar la primera de dos ante un conjunto lucense que, si bien no se juega nada clasificatoriamente hablando, “eso puede favorecerte o no. No tienen nada que perder. Nosotros somos un equipo de arriba, es un derbi... Salen con todo y si les sale bien, pues bien. No tienen presión. Nosotros tenemos un poco, por así decirlo”.

Más que presión, lo que portan los de Parga es la responsabilidad de continuar con el buen trabajo comenzado a principios de temporada. “Hay compromiso. No nos estamos jugando el título ahora mismo. Tenemos que jugar y ganar. Seguimos segundos y de momento estamos clasificados”, subraya un Piñón veterano, conocedor de sus compañeros y, quizá también, un poco clarividente, viendo ya a su Intasa, que no se duerme pero que sí sueña, peleando, una vez más, por el ascenso a la élite del voleibol estatal.