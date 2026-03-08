Mi cuenta

Intasa San Sadurniño

El Intasa, sin argumentos frente a un SUAC Canarias intratable

El equipo de San Sadurniño se vio superado de principio a fin por un rival que se mostró superior en todos los apartados

Redacción
08/03/2026 03:12
Voleibol entre el Intasa y el Suac CanariasMartín Barreiro
El Intasa se vio impotente antes los recursos de su rival
Martín Barreiro
Con solo un punto de ventaja sobre la Textil Santanderina y dos con el Boiro, pero todavía en la segunda posición, hará frente el Intasa San Sadurniño a las dos últimas jornadas de la liga regular del grupo A con la intención de ser uno de los dos que se clasifiquen para la fase de ascenso a la máxima categoría. La culpa la tuvo la sonora derrota (0-3) sufrida ante el líder, un SUAC Canarias que en menos de una hora y veinte demostró el porqué de su posición y de encadenar tantas victorias consecutivas.

El encuentro apenas tuvo historia. Solo en los primeros compases del set inicial se registró cierta igualdad, porque poco a poco la escuadra canaria empezó a hacer notar la capacidad de su saque y el acierto de sus rematadores –en especial Mathias Corzo–, además de la seguridad de su recepción y el poderío de un bloqueo que paró muchos ataques del Intasa San Sadurniño. De ahí que el primer parcial cayese con facilidad a favor de la formación canaria.

La segunda manga empezó por parecidos derroteros, aunque un arranque de coraje de la escuadra de Ferrolterra demoró un tanto el despegue de la formación canaria. Sin embargo, cuando esta escuadra aplicó la velocidad de crucero a su juego con los ingredientes que ya había mostrado en el primer set, la distancia a su favor empezó a crecer para situarse a un solo paso de llevarse los puntos.

Aunque el tercer parcial del choque comenzó a tirones, la igualdad –esta vez sí– fue la que caracterizó el envite... hasta que superado el segundo tiempo técnico el SUAC impuso su ley. De ahí que llevase el triunfo y, casi, el pase.

INTASA SAN SADURNIÑO  0-3  SUAC CANARIAS
Intasa San Sadurniño: Roi Losada, Manuel Gomes, Jaime Caamaño, Manuel Aba, Rafael Albornoz, Yoel Moreno –equipo titular–, Marcos Piñón (líbero), Sebastian Razvan, Lucas Wünschmann, Gabriel Zabala y Julio Meza.
SUAC Canarias: Luis Carlos Duverger, Rodrigo Gallardo, Alejandro Coll, Mathias Corzo, Josué Abreu, Nahuel Camacho –equipo titular–, Kevin Medina (líbero) y Johan Tabares.
Parciales: 16-25, 16-25 y 22-25.
Árbitros: Rubio Olveira y Suárez de Tena.
Cancha: Municipal de San Sadurniño.
