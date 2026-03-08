El Intasa, sin argumentos frente a un SUAC Canarias intratable

El Intasa se vio impotente antes los recursos de su rival Martín Barreiro

Con solo un punto de ventaja sobre la Textil Santanderina y dos con el Boiro, pero todavía en la segunda posición, hará frente el Intasa San Sadurniño a las dos últimas jornadas de la liga regular del grupo A con la intención de ser uno de los dos que se clasifiquen para la fase de ascenso a la máxima categoría. La culpa la tuvo la sonora derrota (0-3) sufrida ante el líder, un SUAC Canarias que en menos de una hora y veinte demostró el porqué de su posición y de encadenar tantas victorias consecutivas.

El encuentro apenas tuvo historia. Solo en los primeros compases del set inicial se registró cierta igualdad, porque poco a poco la escuadra canaria empezó a hacer notar la capacidad de su saque y el acierto de sus rematadores –en especial Mathias Corzo–, además de la seguridad de su recepción y el poderío de un bloqueo que paró muchos ataques del Intasa San Sadurniño. De ahí que el primer parcial cayese con facilidad a favor de la formación canaria.

La segunda manga empezó por parecidos derroteros, aunque un arranque de coraje de la escuadra de Ferrolterra demoró un tanto el despegue de la formación canaria. Sin embargo, cuando esta escuadra aplicó la velocidad de crucero a su juego con los ingredientes que ya había mostrado en el primer set, la distancia a su favor empezó a crecer para situarse a un solo paso de llevarse los puntos.

Aunque el tercer parcial del choque comenzó a tirones, la igualdad –esta vez sí– fue la que caracterizó el envite... hasta que superado el segundo tiempo técnico el SUAC impuso su ley. De ahí que llevase el triunfo y, casi, el pase.