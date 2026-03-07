Lucha por el liderato en el Municipal de San Sadurniño

El Intasa espera sumar los tres puntos en su penúltimo partido en casa Jorge Meis

El Municipal de San Sadurniño ya está preparado para acoger uno de los mejores partidos que restan para acabar la liga regular de la Superliga Masculina 2. Y es que el Intasa recibirá al Suac Canarias en lo que será una lucha sin cuartel por hacerse con el liderato de la categoría (19.30 horas).

Este no será un encuentro más, sino será casi una final anticipada. Ambos conjuntos llegan a la jornada 20 empatados en la cabeza de la tabla con 39 puntos, uno más que la Textil Santanderina, que esta semana descansará, por lo que ambos conjuntos pueden abrir una pequeña brecha con sólo tres partidos por disputarse.

Por lo tanto, para el conjunto de Pablo Gómez Parga será vital hacerse con este triunfo para, de esta manera, estar un pasito más cerca de disputar los playoffs de ascenso. Con todo, el conjunto canario irá con la misma mentalidad, pues “está en una dinámica muy buena. Lleva catorce partidos seguidos ganados y haciéndolo muy bien, especialmente en el saque-bloqueo. Tenemos uqe estar muy concentrados y con la mentalidad puesta para conseguir el liderato”.

Asimismo, el ourensano reconoció que “será difícil porque es un gran equipo y el partido será complicado”, pero confía en recuperar a Roi Losada, que lleva lesionado varios partidos, y en el poder de su afición de la cual espera que “nos ayude todo lo que pueda y más para darnos esa energía extra y así conseguir llevarnos los tres puntos”. Sin duda, el Municipal no fallará en esta cita. Sabe que los suyos necesitan esta victoria para conseguir el gran objetivo de la temporada, meterse en el playoff y luchar por el ascenso. Por ello, acudirá en masa para apoyarlos y marcar esa diferencia que pide Pablo Gómez Parga.