El Intasa San Sadurniño cede el liderato tras perder en Gijón

El cuadro de Ferrolterra aspira a meterse en la fase de ascenso Jorge Meis

Pudieron ser tres, pudieron ser dos... pero al final solo pudo ser uno el punto sumado por el Intasa San Sadurniño en su visita al CID Jovellanos de Gijón. La derrota sufrida por la escuadra de Ferrolterra en el quinto set le hace caer a la segunda posición del grupo A de la Superliga 2, en la que cuatro equipos están separados por cinco puntos. Así que las tres jornadas de liga regular que quedan determinarán qué dos escuadras se clasifican para la fase de ascenso a la máxima categoría nacional.

Después de salir de Ferrolterra a primera hora de la mañana, la escuadra que dirige Pablo Parga se plantó en el pabellón de La Arena con las ideas claras. Así, tras la igualdad inicial, entre los errores en el saque de la escuadra local y la efectividad del bloqueo visitante, el marcador se fue decantando hacia la formación foránea, que mantuvo la calma en los instantes finales para llevase el primer set.

A pesar de que el cuadro local igualó el marcador en el siguiente parcial, el Intasa recuperó la ventaja en el tercero para situarse a un solo set de mantenerse en el liderato. Pero llegados a este cuarto parcial, entre el acierto en el saque del CID Jovellanos y un par de imprecisiones de la formación de San Sadurniño hicieron que este parcial cayese a favor de los locales y condujese al encuentro se resolverse en la quinta y última manga del duelo.

Ahí la formación anfitriona tuvo la suerte de cara y, entre un par de defensas inverosímiles y varios bloqueos certeros para frenar los ataques rivales, el triunfo se quedó en casa. Al menos, el Intasa sumó un punto que le permite seguir empatado con un líder que lo visita en seis días.